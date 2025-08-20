HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

ABD kararını verdi! 4 UCM yetkilisine yaptırım

ABD, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde (UCM) görevli 2 yargıç ve 2 savcı yardımcısına yaptırım uyguladı.

ABD kararını verdi! 4 UCM yetkilisine yaptırım

ABD, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) üyelerine bir kez daha yaptırım uyguladı. ABD Dışişleri Bakanlığı, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde (UCM) görev yapmakta olan 2 yargıç ve 2 savcı yardımcısına yaptırım uygulandığını duyurdu.

YAPTIRIM LİSTESİNE EKLENDİLER

Bakanlık, söz konusu UCM yetkililerin, uluslararası hukuk çerçevesinde "korunan kişiler" statüsündeki ABD ve İsrail vatandaşlarının, ilgili ülkelerin rızası olmadan UCM tarafından soruşturulmasına, tutuklanmasına, alıkonulmasına veya yargılanmasına yönelik herhangi bir çabaya doğrudan katıldıkları için yaptırım listesine dahil edildiğini ifade etti.

Bakanlık, yaptırım uygulanan UCM yetkililerin Yargıç Kimberly Prost, Yargıç Nicolas Yann Guillou, Savcı Yardımcısı Nazhat Shameem Khan ve Savcı Yardımcısı Mame Mandiaye Niang olduğunu belirtti.

Yargıç Prost'un, UCM'nin Afganistan'daki ABD personelini soruşturmasını onay verdiğini aktaran Bakanlık, Yargıç Guillou'nun ise İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant için UCM tarafından tutuklama emri çıkarılmasına onay verdiğini ifade etti.

Bakanlık, Savcı Yardımcıları Khan ve Niang'ın UCM Savcılık Ofisi'nin başına geçmelerinden bu yana Başbakan Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Gallant'ı hedef alan UCM tutuklama emirlerini sürdürmekte dahil olmak üzere UCM'nin İsrail'e yönelik gayrimeşru eylemlerini desteklemeye devam ettiklerini belirtti.

Öte yandan ABD, daha önce Netanyahu ve Gallant hakkında çıkartılan tutuklama emri nedeniyle UCM Başsavcısı Karim Khan ve 4 yargıcı yaptırım listesine eklemişti.

Kaynak: İHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yaşar Güler, Şırnak'ta şehit ailesini ziyaret ettiYaşar Güler, Şırnak'ta şehit ailesini ziyaret etti
Van'da QR kod temizlik uygulaması başlıyorVan'da QR kod temizlik uygulaması başlıyor

Anahtar Kelimeler:
ABD Amerika Birleşik Devletleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Tacize uğradı! O anları paylaştı: "Hala elim ayağım titriyor"

Tacize uğradı! O anları paylaştı: "Hala elim ayağım titriyor"

İsrail ordu sözcüsü açıkladı: "Gazze ve çevresi kontrol altına alındı, operasyonun ilk aşamasına geçildi"

İsrail ordu sözcüsü açıkladı: "Gazze ve çevresi kontrol altına alındı, operasyonun ilk aşamasına geçildi"

Mou'dan çok sürpriz karar! Özel bandaj getirildi, o isim ilk 11'e...

Mou'dan çok sürpriz karar! Özel bandaj getirildi, o isim ilk 11'e...

Kayalıklardan düştü denildi, cesedi babasının arabasında bulundu

Kayalıklardan düştü denildi, cesedi babasının arabasında bulundu

Samsun'da korkunç olay: Otopark ücreti tartışması kanlı bitti!

Samsun'da korkunç olay: Otopark ücreti tartışması kanlı bitti!

Hollanda'dan tedavi için geldi kabusu yaşadı! Sahte diş doktoru yüzünden canından oluyordu

Hollanda'dan tedavi için geldi kabusu yaşadı! Sahte diş doktoru yüzünden canından oluyordu

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.