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ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack: "SDG, YPG'dir, YPG ise PKK'nın bir türevidir! Onlara borçlu değiliz"

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, "SDG, YPG'dir. YPG, PKK'nın bir türevidir. Onlara bir devlet içinde kendi bağımsız yönetimlerini kurma hakkını borçlu değiliz. PKK, bugün silah bırakmaya başladı. Bu, Türkiye açısından çok büyük bir gelişme." dedi.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack: "SDG, YPG'dir, YPG ise PKK'nın bir türevidir! Onlara borçlu değiliz"

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, New York'ta aralarında Anadolu Ajansının (AA) da bulunduğu bir grup gazetecinin sorularını yanıtladı. CNN Türk ve Hürriyet ABD Temsilcisi Yunus Paksoy'un "SDG'nin silahsızlandırılmasına ilişkin" sorusuna cevap veren Barrack, "SDG, YPG'dir. YPG, PKK'nın bir türevidir. PKK, bugün silah bırakmaya başladı. Bu, Türkiye açısından çok büyük bir gelişme." açıklamasını yaptı.

"ÖZGÜR BİR KÜRDİSTAN KURULACAĞINA DAİR BİR İŞARET DEĞİL"

ABD Kongresi'nin Suriye'deki "SDG"ye karşı sempati duyduğuna işaret eden Barrack, ABD'nin bu grubun Suriye hükümetine dahil olması için yol açmak istediğini söyledi.

ABD nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack: "SDG, YPG dir, YPG ise PKK nın bir türevidir! Onlara borçlu değiliz" 1

Büyükelçi Barrack, "Bu, Suriye'de özgür bir Kürdistan kurulacağına dair bir işaret değil. Ayrı bir SDG devleti ya da ayrı bir Alevi, Yahudi devleti kurulacağı anlamına gelmiyor. Suriye var ve burada bir oluşum meydana geliyor. Suriye'nin kendi anayasası ve parlamentosu olacak." ifadelerini kullandı.

"ONLARA BORÇLU DEĞİLİZ"

CNN Türk ve Hürriyet ABD Temsilcisi Yunus Paksoy'un "SDG'nin silahsızlandırılmasına ilişkin" sorusuna cevap veren Barrack, "SDG, YPG'dir. YPG, PKK'nın bir türevidir. PKK, bugün silah bırakmaya başladı. Bu, Türkiye açısından çok büyük bir gelişme." açıklamasını yaptı.

Barrack, ABD'nin DEAŞ'la mücadele etmek için YPG'yle ittifak kurduğunu belirterek, "Bu nedenle duygular çok yoğun çünkü onlar ortaklarımızdı. Ancak asıl soru şu, onlara ne borçluyuz? Onlara bir devlet içinde kendi bağımsız yönetimlerini kurma hakkını borçlu değiliz." diye konuştu.

ABD nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack: "SDG, YPG dir, YPG ise PKK nın bir türevidir! Onlara borçlu değiliz" 2

"TÜRK İHA'LARI DÜNYANIN EN İYİLERİ"

Diğer sorulara da yanıt veren Barrack, Türkiye'nin Ukrayna-Rusya ve Orta Doğu'da çok önemli rol oynadığına dikkati çekerek, Türkiye'nin tüm bu aktörlerle ve ABD'yle çok iyi ilişkileri olduğunu dile getirdi.

Barrack, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan olmak üzere tüm devlet yetkililerinin çok kilit rol oynadıklarının altını çizdi.

ABD'nin Türkiye'ye yönelik CAATSA yaptırımları hakkında da konuşan Barrack, "Türkiye çok akıllı topluma sahip olduğu için kendi insansız hava araçlarını ve jetlerini üretmeye başladı. Türkiye'nin insansız hava araçları, muhtemelen dünyanın en iyi insansız hava araçları. TB2'ler Ukrayna savaşında kullanılıyor." değerlendirmesini yaptı.

(AA)

11 Temmuz 2025
11 Temmuz 2025

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Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
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Anahtar Kelimeler:
suriye ypg pkk abd
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