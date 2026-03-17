ABD’nin dev uçak gemisinde kriz! Yangın sonrası rotayı Girit’e kırdı

ABD donanmasının en büyük ve en gelişmiş uçak gemilerinden USS Gerald R. Ford, Orta Doğu’daki görevini sürdürürken yaşanan yangın sonrası yeniden gündemde. Geminin önümüzdeki hafta Girit’teki NATO üssüne dönmesi beklenirken bu hareketin hem ikmal hem de olayın etkilerini değerlendirme amacı taşıdığı belirtildi.

YANGIN GEMİYİ VURDU

Yunan haber sitesi Ekathimerini'de yer alan habere göre; 12 Mart’ta geminin çamaşırhane bölümünde çıkan yangının ciddi hasara yol açtığı ifade edildi. Olay nedeniyle 600’den fazla mürettebatın yataklarını kaybettiği, personelin gemi içinde farklı alanlarda geçici olarak konaklamak zorunda kaldığı aktarıldı.

GÖREV SÜRESİ UZAYABİLİR

Yaklaşık 10 aydır görevde olan uçak gemisinde mürettebata, görev süresinin uzatılabileceği bilgisi verildi. Bu durumun, planlanan sürenin iki katına kadar çıkabileceği anlamına geldiği değerlendiriliyor.

SABOTAJ İDDİASI GÜNDEMDE

Yangının çıkış nedenine ilişkin farklı ihtimaller üzerinde durulurken bazı senaryolarda olayın uzun görev süresinden bunalan mürettebat tarafından bilinçli çıkarılmış olabileceği iddiası da gündeme geldi.

GİRİT’E DÖNÜŞ HAZIRLIĞI

Şubat ayında Girit’teki Suda Üssü’nde kısa süreli ikmal yapan USS Gerald R. Ford’un yeniden aynı noktaya dönmesi bekleniyor.

YANGININ 30 SAATTEN UZUN SÜREDE SÖNDÜRÜLDÜĞÜ SÜRDÜĞÜ İDDİASI

Öte yandan AA'nın The New York Times gazetesinden aktardığı habere göre, güvenlik sebebiyle ismi verilmeyen askeri yetkililer ve denizciler, ABD-İsrail'in, İran'a 28 Şubat'ta başlattığı saldırılar kapsamında Kızıldeniz'de destek görevi yürüten ve halihazırda Suudi Arabistan'ın Cidde Limanı yakınlarında bulunan uçak gemisi USS Gerald R. Ford'da 12 Mart'ta çıkan yangın hakkında açıklamalarda bulundu.

Yetkililer, geminin ana çamaşırhanesinde çıkan yangının söndürülmesinin 30 saatten fazla sürdüğü iddiasında bulundu.

Yangında, yatakları hasar alan 600'den fazla denizci ve mürettebatın o günden beri yerde ve masaların üstünde uyuduğunu ileri süren yetkililer, geminin 24 saat boyunca uçuş operasyonları yürüttüğünü belirtti.

İki yetkiliye göre, yangın, geminin çamaşırhanesindeki bir kurutma makinesinin havalandırma deliğinden çıktı.

Askeri yetkililer, geminin bu yılın başlarında ABD'nin Virginia eyaletindeki Newport News Donanma Tersanesi'nde yapılması planlanan kapsamlı bakım ve yenileme çalışmalarının ertelendiğini aktardı.

Başka bir askeri yetkili, ABD Savunma Bakanlığının uçak gemisinin görev gücünün sınırlarına ulaştığının farkında olduğunu, USS George H.W. Bush uçak gemisinin Orta Doğu'ya sevk edilmek üzere hazırlandığını ve muhtemelen Ford'un yerini alacağını iddia etti.

Geminin mürettebatı, kendilerine görev sürelerinin muhtemelen mayıs ayına kadar uzatılacağının bildirildiğini öne sürdü.

Mürettebatın görevinin bu tarihe kadar uzaması denizde geçirecekleri sürenin bir yıla ulaşması anlamına gelirken, bu süre normal bir uçak gemisi görev süresinin iki katı olarak kayda geçecek.

ABD Deniz Kuvvetleri Merkez Komutanlığına bağlı 5. Filo'nun ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından 12 Mart'ta yapılan açıklamada, USS Gerald R. Ford'da çıkan yangının geminin çamaşırhane bölümündeki teknik bir arızadan kaynaklandığı belirtilmişti.

Açıklamada, "Geminin ana çamaşırhanelerinde yangın çıktı. Yangının nedeni muharebeyle ilgili değildi ve (yangın) kontrol altına alındı." ifadeleri kullanılmıştı.