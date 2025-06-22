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ABD'nin İran saldırısına Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi: "Muhtemel sonuçlarından derin endişe duyulmaktadır"

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Melih Kadir Yılmaz

ABD'nin İran'a saldırmasından sonra Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Türkiye, ABD’nin İran İslam Cumhuriyeti’nin nükleer tesislerine yönelik saldırısının muhtemel sonuçlarından derin endişe duymaktadır" denildi. Açıklamada bölgede güvenlik ortamının istikrarsızlaşması riskine dikkat çekildi ve "ABD tarafından bugün yapılan saldırı, söz konusu riski en üst düzeye çıkarmıştır" ifadelerine yer verildi.

İsrail-İran arasındaki savaşta İsrail'e açık şekilde destek veren ABD, İran'ın nükleer santrallerini vurarak savaşa fiili olarak dahil oldu.

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TÜRKİYE'DEN İLK TEPKİ GELDİ: "RİSKİ ÜST DÜZEYE ÇIKARMIŞTIR"

ABD'nin bu saldırısına Türkiye'den ilk yanıt geldi. Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye olarak, bölgede İsrail saldırganlığıyla başlayan çatışmanın yayılması ve güvenlik ortamının istikrarsızlaşması riskine her vesileyle dikkat çekmiştik. İran’ın nükleer tesislerine ABD tarafından bugün (22 Haziran) yapılan saldırı, söz konusu riski en üst düzeye çıkarmıştır.

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"TÜRKİYE, SONUÇLARINDAN DERİN ENDİŞE DUYMAKTADIR"

Türkiye, ABD’nin İran İslam Cumhuriyeti’nin nükleer tesislerine yönelik saldırısının muhtemel sonuçlarından derin endişe duymaktadır. Yaşanmakta olan gelişmeler bölgesel ihtilafın küresel düzeye taşınmasına neden olabilecektir. Bu felaket senaryosunun hayata geçmesini istemiyoruz.

İlgili tüm tarafları sorumlu davranmaya, saldırıları an itibarıyla karşılıklı olarak durdurmaya ve daha fazla can kaybına ve yıkıma yol açabilecek adımlardan kaçınmaya davet ediyoruz.

"TEK ÇÖZÜM YOLU MÜZAKERELERDEN GEÇMEKTEDİR"

İran’ın nükleer programına ilişkin ihtilafın tek çözüm yolu müzakerelerden geçmektedir. Uluslararası toplumu, taraflar arasında diplomatik bir çözüm bulunması yönündeki çabaları desteklemeye çağırıyoruz. Türkiye, üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeye ve yapıcı katkılar sunmaya hazırdır"

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Anahtar Kelimeler:
Dışişleri Bakanlığı abd
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