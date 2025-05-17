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ABD'nin konuştuğu firar! 11 mahkum cezaevinden kaçtı

ABD'nin Louisiana eyaletinin New Orleans şehrindeki bir hapishaneden 11 mahkumun kaçtığı bildirildi. Polisten yapılan son açıklamada, 4 kişinin yakalandığı belirtildi. 7 idrari mahkumun bulunması için arama çalışmaları sürüyor.

ABD'nin konuştuğu firar! 11 mahkum cezaevinden kaçtı

Louisiana Eyalet Polisi yaptığı dün açıklamada, hapishaneden 11 mahkumun kaçtığını açıkladı. Paylaşılan son bilgilere göre, yetkililer kaçan mahkumlardan dördünü yakaladı ve 7'sinin bulunması için arama çalışmalarını sürdürüyor.

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SABAH YAPILAN SAYIMDA FARK EDİLDİ

Açıklamada, sabah yapılan sayımda 11 mahkumun kayıp olduğu tespit edilirken, firar edenlerin 19 ile 42 yaşları arasında erkek olduğu belirtildi.

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Şerif Susan Hutson, departmanının kaçan mahkumları bulmak için yerel, eyalet ve federal kolluk kuvvetleriyle aktif şekilde iş birliği yaptığını ifade etti.

(DHA)

Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
cezaevi abd firari
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