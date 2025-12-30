HABER

ABD'nin NATO Daimi Temsilcisi Whitaker: "Putin'in konutuna saldırı olayının gerçekten olup olmadığı belirsiz"

ABD’nin NATO Daimi Temsilcisi Matthew Whitaker, Ukrayna’nın dün Rusya Devlet Başkanlığına ait resmi konuta yönelik saldırı girişimi hakkında yaptığı açıklamada, "Olayın gerçekten olup olmadığı belirsiz" dedi.

ABD’nin NATO Daimi Temsilcisi Whitaker: "Putin’in konutuna saldırı olayının gerçekten olup olmadığı belirsiz"

ABD’nin NATO Daimi Temsilcisi Matthew Whitaker, Ukrayna’nın dün Rusya Devlet Başkanlığına ait resmi konuta yönelik saldırı girişimi hakkında açıklamalarda bulundu. Whitaker, ABD basınına verdiği röportajda, Rusya'nın Ukrayna’ya yönelik suçlamasına şüpheyle yaklaşarak, olayla ilgili ABD istihbaratının raporunu görmek istediğini söyledi. Whitaker, "Olayın gerçekten olup olmadığı belirsiz. Bana kalırsa, Ukrayna'nın barış anlaşmasına bu kadar yakınken, barış anlaşmasını gerçekten çok istediği bir dönemde, pervasızca veya faydasız olarak görülebilecek bir şey yapması uygun değil" dedi.

"İSTİHBARATIN KAYNAĞINI ARAŞTIRIYORUZ"

Whitaker, "İstihbaratın kaynağını araştırıyoruz. Benim için en önemli şey, ABD ve müttefiklerimizin istihbarat servislerinin bu saldırının gerçekten olup olmadığına dair söyledikleridir" dedi.

"UKRAYNA PUTİN'İN KONUTUNA SALDIRI GİRİŞİMİNDE BULUNDU"

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, dün yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın Rusya'nın Novgorod bölgesinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in konutuna saldırı girişiminde bulunduğunu bildirmiş, Ukrayna’nın Putin’in konutuna 28-29 Aralık tarihlerinde 91 adet uzun menzilli insansız hava aracıyla saldırı düzenlediğini ve bunların tamamının Rus hava savunma sistemleri tarafından imha edildiğini belirtmişti.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ise söz konusu saldırıyı yalanlamış, "Bu sözde ‘konut saldırısı’ hikayesi, Kiev dahil Ukrayna'ya yönelik ek saldırıları ve Rusya'nın savaşı sona erdirmek için gerekli adımları atmayı reddetmesini meşrulaştırmak için uydurulmuş bir yalandır. Tipik Rus yalanları. Dahası, Ruslar geçmişte Kiev'i hedef almıştı" demişti.

(İHA)

30 Aralık 2025
30 Aralık 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kaynak: İHA
