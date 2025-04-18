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ABD'nin Yemen'e saldırısında can kaybı yükseldi!

ABD ordusunun Yemen'deki İran destekli Husilerin kontrolündeki Ras İsa Limanı'na düzenlediği saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 74’e, yaralı sayısı 171’e yükseldi.

ABD'nin Yemen'e saldırısında can kaybı yükseldi!

ABD ordusunun Yemen'deki İran destekli Husilerin kontrolünde bulunan Ras İsa yakıt limanına dün akşam saatlerinde düzenlediği saldırıda bilanço ağırlıyor. Husilere bağlı medya kuruluşu Al Masirah TV'nin haberine göre Hudeyde şehrindeki limanı hedef alan saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 74’e, yaralı sayısı ise 171’e yükseldi. Hayatını kaybedenler arasında liman işçileri ve 5 sağlık çalışanının da bulunduğu ifade edilen açıklamada, ilk saldırıdan kısa bir süre sonra olay yerine ulaşan sağlık çalışanlarının ikinci saldırının hedefi olduğu belirtildi. ABD kuvvetlerinin saldırı sırasında limanı 14 kez hedef aldığı, petrol tanklarının hasar görmesi sonucu yangın çıktığı ifade edildi. Çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından saatler sonra söndürülebildi.

Husiler tarafından yapılan açıklamada, ABD saldırılarının Filistin halkına karşı işlenen suçlarda İsrail'i desteklemek için yapıldığı ifade edilerek, Husilerin Filistinliler için "destek operasyonlarına" devam edeceği vurgulandı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), dün Husilerin yakıt kaynağının kesilmesi amacıyla limana saldırı düzenlendiğini açıklamıştı.

BÖLGEDEKİ GERİLİM

Yemen'deki İran destekli Husiler, Gazze'ye saldırılara tepki olarak Kasım 2023'ten bu yana bölgedeki İsrail bağlantılı gemileri insansız hava aracı ve füzelerle hedef almıştı. Husiler Gazze'de uygulanan 2 aylık ateşkes sırasında saldırıları durdurmuş ancak insani yardıma izin verilmediği takdirde İsrail bağlantılı gemilere saldırılara devam edeceğini açıklamıştı. ABD ordusu 15 Mart'ta Husilere askeri operasyon başlatmış, ABD Başkanı Donald Trump ise Husiler saldırılara son vermediği sürece ABD'nin de saldırılarını durdurmayacağını ifade etmişti.

Kaynak: İHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Yemen ABD Amerika Birleşik Devletleri
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