ABD Orta Doğu'da kan kaybı yaşıyor! 23 yıl sonra bir ilk

28 Şubat'ta ABD ve İsrail eliyle başlayan İran savaşında uzun bir süre geride kalırken tarafların kaybı da artmaya devam ediyor. Özellikle ABD'nin düşen uçakları dünyanın gündeminde... Dün sabah saatlerinde İran yeni bir ABD savaş uçağı düşürdüğünü duyurmuştu. İran cephesi, pilotların birinin sağ kurtulduğunu diğerinin ise gözaltına alındığını iddia etmişti. ABD basını ise pilotlar için arama-kurtarma çalışmalarının başlatıldığını açıklamıştı.

İKİNCİ UÇAK DA VURULDU

Bunun da ardından Amerikan basını F-15 uçağıyla aynı anlarda Hürmüz Boğazı yakınlarında ikinci bir ABD savaş uçağının (A-10) vurulduğunu paylaştı. Haberlerde pilotunun uçağı Kuveyt hava sahasına yönlendirdiği ve atlayarak kurtulduğu belirtildi.

23 YIL SONRA BİR İLK

Amerikan basınında yer alan haberlere göre, söz konusu uçaklar, ABD'nin 23 yıl aradan sonra bir çatışmada kaybettiği ilk uçaklar oldu.

Associated Press'e (AP) konuşan ABD Hava Kuvvetlerinden emekli eski F-16 pilotu Houston Cantwell, ABD'nin en son 2003'te Irak işgali esnasında bir A-10 Thunderbolt uçağı kaybettiğini hatırlattı.

ABD 7 UÇAĞINI KAYBETTİ

Öte yandan söz konusu iki uçakla birlikte ABD'nin bugüne kadar İran'a yönelik saldırılarda kaybettiği bilinen uçak sayısı 7'ye yükselmiş oldu.

ABD, 28 Şubat'ta başlattığı saldırılarda ilk kaybını 2 Mart'ta verdi. ABD'ye ait 3 F-15, Kuveyt'in "dost ateşi" sonucu düştü. Uçaklarda bulunan 6 pilot sağ kurtuldu.

Tarihler 12 Mart'ı gösterdiğinde KC-135 tipi yakıt ikmal uçağı Irak'ta düştü. ABD yönetimi bu uçağın dost ya da düşman ateşi sonucu düşmediğini olayın kaza olduğunu açıkladı. Uçakta bulunan 6 mürettebat yaşamını yitirdi.

ABD'ye ait E-3 Sentry uçağı ise 27 Mart'ta Suudi Arabistan'daki Prens Sultan Hava Üssünde İran saldırısı sonucu pistte hasar aldı. Olayda 10 ABD askeri yaralandı.

Kaynak: AA | Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır