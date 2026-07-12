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ABD saldırdı, İran karşılık verdi! Birçok ülkede sirenler çaldı

Orta Doğu yine gergin bir gece yaşadı. ABD, İran'a ait 140 hedefi vurdu. İran'ın karşılık vermesi sonucu Katar, BAE ve Bahreyn'de sirenler çaldı. İşte detaylar...

ABD saldırdı, İran karşılık verdi! Birçok ülkede sirenler çaldı

ABD, Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari bir gemiye ateş açan İran'a karşı bu hafta üçüncü saldırı turunu başlattığı bildirildi ve 140 noktayı hedef aldı. İran'da birçok kentte patlama sesleri duyuldu. ABD saldırının tamamlandığını duyurdu. Birçok körfez ülkesinde ise sirenler çaldı.

İRAN'A SALDIRI DALGASI

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, İran'a karşı başlatılan yeni saldırı dalgası duyuruldu.

ABD saldırdı, İran karşılık verdi! Birçok ülkede sirenler çaldı 1

ÜÇÜNCÜ SALDIRI TURU

Komutanlığın açıklamasında, "ABD Merkez Komuta Güçleri, bugün (ABD) doğu saatiyle 19.15'te İslam Devrim Muhafızları güçlerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçen Kıbrıs bandıralı bir konteyner gemisi olan M/V GFS Galaxy'ye pervasızca saldırmasının ardından bu hafta İran'a karşı üçüncü saldırı turunu başlattı." ifadelerine yer verildi.

"İRAN SALDIRMAYA DEVAM ETTİ"

Açıklamada, İran'ın saldırdığı gemide sivil bir mürettebat üyesinin kayıp olduğu, yangın çıkan geminin makine dairesinde ciddi hasar olması nedeniyle yolculuğuna devam edemediği belirtildi.

İran'a ticari gemilere yönelik daha önceki saldırıları sonrasında ABD ile yaptığı mutabakat zaptına bağlılığını göstermesi için "bir fırsat daha sunulduğu" ifade edilen açıklamada, fakat İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari gemilere ve sivil denizcilere saldırmaya devam ettiği vurgulandı.

TALİMAT TRUMP'TAN

CENTCOM'un açıklamasında, buna karşılık olarak ABD'nin yeni bir saldırı başlatarak İran'a "ağır bir maliyet ödettiği" ve bu saldırıların "başkomutanın (ABD Başkanı Donald Trump) talimatıyla" gerçekleştirildiği kaydedildi.

KUVEYT: KARŞI MÜDAHALEDE BULUNULUYOR

Kuveyt ordusundan yapılan açıklamada ise, "Silahlı kuvvetlerimiz Kuveyt hava sahasında düşman hava hedeflerine karşı müdahalede bulunmaktadır" ifadelerine yer verildi.

İRAN'DA PATLMALAR

İran'ın güneyindeki Çabahar kentinde patlama seslerinin duyulduğu ve Basra Körfezi kıyısındaki Buşehr kentinde de 5 yeni patlamanın meydana geldiği bildirildi.

Katar Savunma Bakanlığı'ndna yapılan açıklamada da, "Füze saldırısı nedeniyle hava savunma sistemlerimiz aktif hale geldi." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İran abd
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