ABD Senatosu Waltz’ı BM Büyükelçisi olarak onayladı

ABD Senatosu, ABD Başkanı Donald Trump’ın aday gösterdiği Mike Waltz’ın Birleşmiş Milletler Büyükelçilik görevini 47 evet 43 hayır oyuyla kabul etti.

ABD Başkanı Donald Trump’ın aday gösterdiği Mike Waltz Birleşmiş Milletler Büyükelçisi olarak seçildi. ABD Senatosunda yapılan oylamada Mike Waltz’ın Birleşmiş Milletler Büyükelçisi olarak görevlendirilmesi resmileşti. Waltz, Senato’da 43 hayır oyuna karşılık 47 evet oyu alarak göreve onay aldı. Bu sonuçla birlikte, Başkan Donald Trump’ın kabinesindeki 8 aydır boş kalan BM Büyükelçiliği koltuğu doldurulmuş oldu. Önceki adayın çekilmesi ve sürecin uzaması nedeniyle Washington’un New York’taki temsilinde ciddi bir gecikme yaşanmıştı.

PROSEDÜR ENGELİ AŞILDI

Waltz’ın adaylığı daha önce yaşanan bir prosedür engeli nedeniyle Senato Dış İlişkiler Komitesi’ne geri gönderilmişti. Çarşamba günü yeniden gündeme alınan oylamanın ardından Senato Genel Kurulu’nda onaylanarak kesinleşti. Waltz’a verilen desteğin iki partili bir zeminde şekillendiği dikkat çekti.

BM 80. GENEL KURULU'NA KATILIMI BELİRSİZ

Yeni büyükelçi Waltz’ın önümüzdeki hafta New York’ta düzenlenecek Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurulu toplantısına katılıp katılmayacağı ise henüz netleşmedi. Beyaz Saray’dan bu konuda bir açıklama yapılmadı.

