ABD uçak gemisine saldırı! İran duyurdu: ""USS Abraham Lincoln'ü hedef aldık"

Savaşın 26. gününde misilleme saldırılarını sürdüren İran, bir kez daha ABD uçak gemisini hedef aldı. İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD’ye ait USS Abraham Lincoln uçak gemisinin füzelerle hedef aldıklarını duyurdu. Uçak gemisinin sürekli izlendiği ve İran füze sistemlerinin menziline girdiğinde tekrar vurulacağı aktarılırken; Orta Doğu'daki görevini yarıda keserek Girit'e çekilen bir diğer uçak gemisi USS Gerald R. Ford'da açıklanın aksine daha büyük sorun olduğu iddia edildi.

İran, savaşın 26. gününde ABD’ye ait USS Abraham Lincoln uçak gemisini hedef aldığını duyurdu. Misilleme saldırılarını sürdüren İran Devrim Muhafızları Ordusundan yapılan açıklamada, Ordu Halkla İlişkiler Dairesi, ABD’ye ait USS Abraham Lincoln uçak gemisine kıyıdan seyir füzeleri ateşlendiği bildirildi.

"TEKRAR VURACAĞIZ"

Uçak gemisinin sürekli izlendiği ve İran füze sistemlerinin menziline girdiğinde tekrar vurulacağı aktarıldı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) konuyla ilgili açıklama yapmadı.

USS GERALD R. FORD GERİ ÇEKİLDİ AMA...

Öte yandan Sabah'ın Bloomberg'den aktardığı habere göre, ABD Donanması'nın en gelişmiş ve en pahalı uçak gemisi "USS Gerald R. Ford", Orta Doğu'daki görevini yarıda keserek Girit'e çekildi. Resmi gerekçe gemide çıkan yangın olsa da ortaya çıkan tablo çok daha büyük bir soruna işaret ediyor.

ÇEKİLME NEDENİ: YANGIN KRİZİ

Kızıldeniz'de İran'a karşı yürütülen operasyonlara katılan uçak gemisi, çamaşırhane bölümünde çıkan yangın sonrası bölgeden ayrılmak zorunda kaldı. Olayda 200'den fazla denizcinin dumandan etkilendiği bildirildi. Gemi pazartesi günü Girit'te limana yanaştı.

13,2 MİLYAR DOLARLIK "DEV" AMA TARTIŞMALI PERFORMANS

2017 yılında yıllarca gecikmeyle teslim edilen Ford, 13,2 milyar dolarlık maliyetiyle ABD tarihinin en pahalı savaş gemisi. Ancak bu dev platform, yıllardır "savaşa ne kadar hazır olduğu" tartışmalarıyla gündemde.

ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) test ofisinin yeni değerlendirmesine göre, geminin birçok kritik sistemi hala soru işaretleri barındırıyor.

Soru işareti barındıran konular arasında şunlar yer alıyor:

-Savaş uçaklarını fırlatma ve geri alma sistemleri
-Radar ve hedef tespit kabiliyeti
-Düşman saldırısı sonrası operasyonu sürdürebilme kapasitesi
-Mühimmat asansörleri ve lojistik akış sistemi

Pentagon'un test ofisi, geminin "operasyonel uygunluğunu" değerlendirmek için yeterli veri olmadığını açıkça vurguladı. Üstelik bu belirsizlik, geminin tesliminden 9 yıl sonra bile devam ediyor.

SAVAŞ PERFORMANSI BİLİNMİYOR

En dikkat çekici noktalardan biri ise Ford'un gerçek savaş koşullarında nasıl performans göstereceğinin hala net olmaması.

Uzmanlara göre geminin düşman uçaklarını ve gemisavar füzeleri tespit etme, yoğun savaş temposunda sürekli iniş-kalkışları yönetme, İHA ve hızlı saldırı botlarına karşı savunma gibi hayati alanlarda ne kadar etkili olduğu belirsizliğini koruyor.

TEST EDİLDİ AMA SORUNLAR ÇÖZÜLMEDİ

2022'de yapılan testlerde bazı eksikler tespit edilmesine rağmen, bu sorunların önemli bir kısmı hala giderilmiş değil. Üstelik bazı kritik iyileştirmelerin finansmanının dahi sağlanmadığı ifade ediliyor.

REKOR KIRAN GÖREV SÜRESİ: YIPRANAN MÜRETTEBAT

Uçak gemisinin sorunları teknik arızalarla da sınırlı değil. Normalde 7 ay sürmesi gereken görev süresi 9 aya uzayan Ford, Vietnam Savaşı'ndan bu yana en uzun konuşlanma rekorunu kırmaya hazırlanıyor.

Bu durumun mürettebatı zorladığı ve denizcilerin zaman zaman arızalı ekipmanlarla "idare etmek zorunda kaldığı" belirtiliyor.

BASİT AMA ÇARPICI BİR SORUN: YATAK BİLE YETMİYOR

Pentagon'un değerlendirmesinde dikkat çeken bir diğer detay ise gemide yeterli yatak kapasitesinin olmaması.

Tüm personelin barınabilmesi için en az 159 ek yatağa ihtiyaç olduğu ifade ediliyor. Bu açığın, gemiye yeni nesil savaş uçakları ve insansız sistemler eklendikçe daha da büyümesinden endişe ediliyor.

ABD'NİN "GÜÇ GÖSTERİSİ" SORGULANIYOR

Ford'un Ortadoğu'dan bir saldırı sonucu değil, içindeki bir yangın nedeniyle çekilmesi; ABD'nin en gelişmiş askeri platformlarının bile ne kadar kırılgan olabileceğini gözler önüne serdi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Pezeşkiyan'dan Türkçe mesaj Pezeşkiyan'dan Türkçe mesaj

Washington yönetimi, Donald Trump döneminde İran ve Venezuela'ya karşı askeri baskıyı artırmak için bu tür dev donanma gücüne sıkça başvururken, Ford'daki sorunlar bu stratejinin sürdürülebilirliğini de tartışmaya açıyor.

Tüm bu gelişmeler, ABD'nin denizlerdeki en büyük kozlarından biri olarak görülen uçak gemilerinin bile sahada beklenen mutlak gücü sağlayamayabileceğine dair soru işaretlerini büyütüyor.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Hatay’da hapis cezası ile aranan 5 kişi yakalandıHatay’da hapis cezası ile aranan 5 kişi yakalandı
Osmaniye’de jandarma bir haftada 109 şüpheliyi yakaladıOsmaniye’de jandarma bir haftada 109 şüpheliyi yakaladı

En Çok Okunan Haberler
ABD basını duyurdu! Beyaz Saray'dan İran'a 15 maddelik ateşkes planı

ABD basını duyurdu! Beyaz Saray'dan İran'a 15 maddelik ateşkes planı

Trump açıkladı: "Uçak gemisine 100 füze fırlattılar"

Trump açıkladı: "Uçak gemisine 100 füze fırlattılar"

SON DAKİKA | Fenerbahçe'den dünyayı sallayacak çifte bomba! İspanyollar son dakika olarak duyurdu

SON DAKİKA | Fenerbahçe'den dünyayı sallayacak çifte bomba! İspanyollar son dakika olarak duyurdu

Uyuşturucu operasyonunda yeni dalga: Çok sayıda ünlü isime gözaltı kararı

Uyuşturucu operasyonunda yeni dalga: Çok sayıda ünlü isime gözaltı kararı

Erdoğan "Talimat verdim" diyerek duyurdu! APP plaka, ekran ve ses sistemleri...

Erdoğan "Talimat verdim" diyerek duyurdu! APP plaka, ekran ve ses sistemleri...

Akaryakıta indirim: Tabelada fiyatlar değişti

Akaryakıta indirim: Tabelada fiyatlar değişti

