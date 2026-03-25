Pezeşkiyan'dan Türkçe mesaj: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tutumu takdire şayandır

Savaş 26. gününde devam ederken diplomatik hareketlilik arttı. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan dikkat çeken bir Türkiye hamlesi geldi.
Sosyal medya hesabından Türkçe mesaj paylaşan Pezeşkiyan, "T.C. Cumhurbaşkanı, aziz kardeşim Sayın R.T. Erdoğan’ın saldırgan Siyonist rejimi kınama konusundaki kararlı tutumu takdire şayandır. Kardeş Türk milleti, uzun yıllardır İslam ümmetiyle dayanışmada önemli bir rol üstlenmiştir. Bu şerefli yolu, ilahî lütufla birlikte devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
