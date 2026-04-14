ABD ve İran arasında yeni gelişme! 'Bu hafta görüşecekler'

Geçici ateşkes konusunda anlaşan ve 21 saatlik müzakerenin ardından bir sonuca varamayan ABD ile İran arasında bu hafta bir görüşme daha olacağı belirtildi. Reuters görüşmenin İslamabad'da olacağını duyurdu.

Ufuk Dağ

ABD ile İran arasında ilan edilen geçici ateşkesin ardından 11 Nisan’da gerçekleştirilen temaslardan somut bir sonuç çıkmadı. Bu gelişmenin ardından tarafların yeni bir yüz yüze görüşme için hazırlıklarını sürdürdüğü belirtildi. Reuters ABD-İran görüşmesinin bu hafta olacağını duyurdu.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Washington ile Tahran yönetimleri, ateşkes süresi sona ermeden yeniden masaya oturma konusunda istekli. Görüşmenin Pakistan'da olması beklenirken henüz günü açıklanmadı.

