ABD vize ücretlerine şok zam: Turistler ve öğrenciler kara kara düşünüyor!

ABD Kongresi'nin kabul ettiği yeni yasa ile vize ücretleri rekor seviyede arttı. Seyahat planları suya düşebilir.

ABD'ye seyahat hayalleri kuran milyonlarca kişi için kabus senaryosu gerçek oluyor. ABD Kongresi'nin kısa süre önce onayladığı "One Big Beautiful Bill Act" (Tek Büyük Güzel Yasa Tasarısı) adlı yasa, göçmen olmayan vize başvurularında uygulanan ücretlere devasa bir zam getiriyor. 1 Ekim'de başlayacak olan yeni mali yıl ile birlikte yürürlüğe girecek olan bu düzenleme, özellikle turistik ve öğrenci vizelerini hedef alarak, seyahat etmeyi planlayanların bütçesini derinden sarsacak.

Yasayla birlikte, en çok talep gören turist vizesi (B1/B2) için mevcut 185 dolarlık ücrete tam 250 dolar ekleniyor. Bu da turist vizesi almanın maliyetini, ülkelere göre değişiklik göstermekle birlikte yaklaşık 435 dolara çıkarıyor. Yüzde 135'lik bu astronomik artış, sadece turistleri değil, aynı zamanda ABD'de eğitim almak isteyen öğrencileri ve çalışma vizesi başvurusunda bulunacakları da olumsuz etkileyecek. Öğrenci vizeleri (F, J, M) ve çalışma vizeleri (H-1B, L-1, O-1) de bu ek ücretten nasibini alacak.

Bu beklenmedik zam, turizm sektöründe büyük bir şaşkınlık ve endişe yaratmış durumda. Sektör temsilcileri, bu artışın ABD'ye olan seyahat talebini önemli ölçüde azaltabileceği ve turizm gelirlerinde ciddi düşüşlere yol açabileceği konusunda uyarıyor. Özellikle ekonomik sıkıntılarla boğuşan ülkelerden gelen turistler ve öğrenciler için bu durum, ABD'ye seyahat etme hayallerinin tamamen suya düşmesi anlamına gelebilir.

Uzmanlar, bu zammın arkasında yatan nedenleri tam olarak çözebilmiş değil. Bazılarına göre bu, ABD hükümetinin göçmenlik politikalarını sıkılaştırma ve ülkeye girişleri zorlaştırma stratejisinin bir parçası. Diğerleri ise, bu zammın ABD'nin ekonomik çıkarlarını koruma ve vize işlemlerinden elde edilen geliri artırma amacı taşıdığını düşünüyor. Ancak, hangi gerekçeyle yapılmış olursa olsun, bu zamın sonuçları ağır olacak gibi görünüyor.

ABD vize ücretlerine yapılan bu büyük zam, seyahat planları yapan milyonlarca kişi için önemli bir engel teşkil ediyor. Özellikle turizm ve eğitim sektörleri bu durumdan olumsuz etkilenecek. ABD'ye seyahat etmeyi planlayanların, bu yeni maliyetleri göz önünde bulundurarak bütçelerini yeniden gözden geçirmeleri gerekiyor. Bu durum, aynı zamanda diğer ülkelerin de benzer politikalar izlemesine yol açabilir ve uluslararası seyahatlerin geleceği hakkında soru işaretleri yaratabilir.