ABD vizeniz iptal edilebilir! ABD'den yeni karar: Hepsi tek tek incelenecek

ABD, ülkeye girişlerde verilen vize ile ilgili yeni bir karar aldı. Buna göre verilen vizeler de gözden geçirilecek, kurallara uymayanların vizesi iptal edilecek. Bu karardan 55 milyon kişi etkilenecek. Daha önce de vize başvurularında sosyal medya şartı getirilmişti.

Recep Demircan

ABD'de Trump yönetimi, daha önce vize alacaklarla ilgili kural değişikliğine gitmişti. Sosyal medya hesaplarının incelenmesi kararından sonra yeni bir adım daha geldi.

VİZE KARARI

Buna göre ABD, verilen vizeleri değerlendirme kararı aldı. ABD gerektiği takdirde verilen vizeleri iptal edebilecek.

55 MİLYON KİŞİ ETKİLENECEK

NTV'nin ABD temsilcisi Hüseyin Günay sosyal medyada hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Amerika, 55 milyon kişiye verilmiş olan vizeleri değerlendirme kararı aldı. Bu kişilerin göçmenlik kurallarına uyup-uymadıkları incelenecek, gerektiği takdirde bazılarının vizeleri iptal edilecek."

