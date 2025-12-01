HABER

Yer: Bartın! Jandarma ceza yazdığı kişinin kimliğini öğrenince pişman oldu, cezayı kendi cebinden ödedi

Bartın'da ekipler, bir kişiye hatalı park nedeniyle 993 TL ceza kesti. Jandarma ceza yazdığı kişinin şehit babası olduğunu öğrenince cezayı kendi cebinden ödedi. Şehit babası Ahmet Dönmez, "Devletimizin evladımızın emaneti olduğumuzu unutmaması bize güç veriyor" diyerek duygularını dile getirdi.

Bartın'ın Kozcağız beldesinde rutin denetimler yapan jandarma trafik ekipleri, hatalı şekilde park edilen araca 993 TL ceza yazdı. Ceza makbuzuna imza atan trafik jandarması Y.Ş., ceza kestiği aracın sürücüsünün 1994 yılında Bingöl’de vatani görevini yaparken teröristlerle çıkan çatışma sonucu şehit olan Jandarma Komanda Er Ahmet Dönmez’in babası Ali Dönmez olduğunu öğrendi.

CEZAYI KENDİ CEBİNDEN ÖDEDİ

Bunun üzerine jandarma personeli, mesai sonrası şehit babasının kapısını çalarak kendisini tanıttı. Yazdığı cezanın görev gereği olduğunu ancak yüreğinin buna razı olmadığını söyleyen Y.Ş, "Siz bu vatan için evladınızı verdiniz, biz sizin hakkınızı ödeyemeyiz" diyerek trafik cezasını kendi cebinden ödeyeceğini söyledi. Y.Ş., teklifi kabul etmek istemeyen şehit babasını ikna etti.

Şehit babası Ahmet Dönmez, acil bir işi olduğu sırada kısa süreli park nedeniyle ceza yediğini belirterek, duyarlı yaklaşımı nedeniyle Y.Ş'ye teşekkür etti. Dönmez, "Bu davranış bir baba olarak yüreğime dokundu. Devletimizin evladımızın emaneti olduğumuzu unutmaması bize güç veriyor" diyerek duygularını dile getirdi.

Yapılan sohbetin ardından Y.Ş, güçlükle ikna ettiği şehit babasından makbuzu alarak, ödemesini gerçekleştirdi.

01 Aralık 2025
01 Aralık 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kaynak: İHA

