Villadaki baba vahşetinde yeni detaylar! Sergen Altunbaş ve eşi sosyal medya fenomeniymiş

Adana'dan gece saatlerinde gelen haber Türkiye'yi dehşete düşürdü. Sarıçam ilçesine bağlı Boynuyoğun Mahallesi'ndeki bir villadan yükselen peş peşe silah sesleri sonrası bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler, korkunç manzarayla karşılaştı.

ÇOCUKLARINI ÖLDÜRÜP İNTİHAR ETTİ

İddiaya göre karısı eve gelmeyince cinnet getiren koca, tabanca ile çocukları Ada (8) ve Mert'i (6) tabanca ile öldürüp aynı silahla intihar etti.

YAKINLARI ARACI ATEŞE VERDİ

Ailenin bahçede duran aracı da yanmış haldeydi.

Olayı duyup eve giden yakınlarının Altınbaş'a ait aracı ateşe verdiği öğrenildi.

SOSYAL MEDYA FENOMENİ ÇIKTI

NTV'de yer alan habere göre; çocuklarını öldürüp intihar eden kişinin ise sosyal medyada paylaştığı videolarla tanınan Sergen Altunbaş olduğu ortaya çıktı.

Sergen Altunbaş'ın çocuklarını öldürdükten sonra kendi yaşamına son verdiği belirlendi.

SOSYAL MEDYADA EŞİYLE İÇERİK ÜRETİYORMUŞ

Bir dönem ailesiyle Amerika'ya taşınmış olan Altunbaş eşiyle birlikte YouTube ve Instagram üzerinden açtıkları kanallarla “ABD'den nasıl vize alınır?” içerikli videolar üretiyordu. PSM isimli bir firma kuran Altunbaş'ın aynı zamanda da vize danışmanlık hizmeti verdiği öğrenildi.

EŞİ BİR SÜRE ÖNCE EVİ TERK ETMİŞ

İddiaya göre Sergen Altunbaş'ın eşi, bir süre önce yaşadıkları tartışma nedeniyle evi terk etti. 6 yaşındaki Mert ve 8 yaşındaki Ada, babalarıyla birlikte kalmaya devam ediyordu.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI DİKKAT ÇEKTİ

Öte yandan Sergen A.'nın aylar önce sosyal medya hesabından, "Bir kadın seni vezir de eder rezil de" paylaşımı dikkat çekti.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.