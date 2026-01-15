HABER

Adana'da vahşet! Küçük çocuklarını silahla öldürüp intihar etti

Adana'nın Sarıçam ilçesindeki bir villada kan donduran bir vahşet yaşandı. Tartıştığı eşinin evi terk etmesinin ardından cinnet geçiren bir kişi, 8 ve 6 yaşlarındaki iki çocuğunu öldürüp aynı tabanca ile yaşamına son verdi. Acı haberi alınca olay yerine gelen yakınları, katil babaya ait otomobili ateşe verdi.

Olay, akşam saatlerinde merkez Sarıçam ilçesine bağlı Boynuyoğun Mahallesi'ndeki bir villada meydana geldi. İddiaya göre, bir süre önce karısı G.A. ile Sergen A. (34) arasında henüz bilinmeyen sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışması sonra kadın evi terk etti. Karısı eve gelmeyince cinnet getiren koca, tabanca ile çocukları Ada (8) ve Mert'i (6) tabanca ile vurdu.

CİNAYETLERİN ARDINDAN İNTİHAR ETTİ

Ardından Sergen A. aynı tabanca ile kendini vurdu. Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri baba ve çocukların hayatını kaybettiğini tespit etti.

YAKINLARI ARACINI ATEŞE VERDİ

G.A. ile aile yakınları da acı haberi alınca olay yerine geldi. Olay yerine gelen yakınları, Sergen A.'nın ait otomobilini ateşe verdi.

Bölgede yapılan incelemelerin ardından baba ve çocukların cenazeleri otopsileri yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

15 Ocak 2026
Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kaynak: İHA
Anahtar Kelimeler:
YORUMLARI GÖR
Okuyucu Yorumları
