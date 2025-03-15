ABD, Yemen'deki Husi hedeflerini vuruyor! Trump: "Zamanınız doldu"

Yemen'de İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'ten bu yana Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koyuyor, bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırıyor.

Husilerin eylemleri nedeniyle çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı almıştı.

ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlerine karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıklamıştı.

"YABANCI TERÖR ÖRGÜTLERİ" LİSTESİNE EKLEDİ

ABD Başkanı Donald Trump göreve gelmesinden sonra Yemen'de Husiler olarak bilinen "Ensarallah" örgütünü yeniden "yabancı terör örgütleri" listesine eklemişti.

"ZAMANINIZ DOLDU"

ABD bugün akşam saatlerinde Husilere yönelik saldırı düzenlemeye başladı. ABD Başkanı Trump yaptığı açıklamada "Orduya Yemen'deki Husi hedeflerini vurma emrini ben verdim. Zamanınız doldu, saldırıları durdurmak zorundasınız, eğer yapmazsanız daha önce hiç görmediğiniz gibi cehennem üzerinize yağacak" dedi.