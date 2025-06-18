ABD’li Senatör Sanders: "Netanyahu, ABD’nin dış ve askeri politikasını belirleyemez"

Yahudi kökenli ABD’li Senatör Bernie Sanders, ABD’nin İsrail-İran arasındaki çatışmalara dahil olmaması gerektiğini belirterek, "Netanyahu, ABD Başkanı değildir. ABD’nin dış ve askeri politikasını belirleyemez" dedi.



"NETANYAHU, ABD BAŞKANI DEĞİLDİR"

Yahudi kökenli ABD’li Senatör Bernie Sanders, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’yu hedef almaya devam ediyor. Sanders, ABD’nin İsrail-İran arasındaki çatışmalara dahil olmaması gerektiğini belirterek, "Netanyahu, ABD Başkanı değildir. ABD’nin dış ve askeri politikasını belirleyemez. İsrail halkı, İran’la savaş başlatma kararını destekliyorsa, bu kendi meselesi ve kendi savaşıdır. Amerika Birleşik Devletleri buna dahil olmamalıdır" dedi.



NETANYAHU’YU ABD-İRAN ARASINDAKİ NÜKLEER MÜZAKERELERİ SABOTE ETMEKLE SUÇLAMIŞTI

Sanders, daha önce yaptığı açıklamada, Netanyahu’yu ABD-İran arasındaki nükleer müzakereleri sabote etmekle suçlamış, "Netanyahu, İran’a saldırarak bu savaşı başlattı. İran’ın baş nükleer müzakerecisi Ali Shamkhani’ye suikast düzenledi ve ABD-İran arasındaki nükleer müzakereleri kasten sabote etti" ifadelerini kullanmıştı.

(İHA)

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