Abdullah Gül'den 'sahte video' uyarısı! "Savcılık ve siber suçlarla mücadele birimlerine gerekli başvurular yapılmıştır"

Gül, yapay zeka ile kendi sesi ve görüntüsü kullanılarak hazırlanan sahte videolarla ilgili sosyal medya hesabından vatandaşları uyardı.

Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

Bir süredir yapay zeka kullanılarak oluşturulan şahsımla ilgili dolandırıcılık içerikli videolar maalesef sanal ortamda paylaşılmaktadır. Bunlarla ilgili savcılık ve siber suçlarla mücadele birimlerine gerekli başvurular yapılmıştır. Bu tür paylaşımların sürüyor olması nedeniyle bu konuda tüm vatandaşlarımızı uyarmak mecburiyeti duydum.