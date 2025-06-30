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Abdullah Gül'den 'sahte video' uyarısı! "Savcılık ve siber suçlarla mücadele birimlerine gerekli başvurular yapılmıştır"

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, kendisinin yapay zeka ile oluşturulmuş sahte videolarla dolandırıcılık girişimlerine alet edildiğini belirterek vatandaşları uyardı. Gül paylaşımında, "Bunlarla ilgili savcılık ve siber suçlarla mücadele birimlerine gerekli başvurular yapılmıştır" dedi.

Abdullah Gül'den 'sahte video' uyarısı! "Savcılık ve siber suçlarla mücadele birimlerine gerekli başvurular yapılmıştır"
Begüm Özkaynak

Gül, yapay zeka ile kendi sesi ve görüntüsü kullanılarak hazırlanan sahte videolarla ilgili sosyal medya hesabından vatandaşları uyardı.

Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

Bir süredir yapay zeka kullanılarak oluşturulan şahsımla ilgili dolandırıcılık içerikli videolar maalesef sanal ortamda paylaşılmaktadır. Bunlarla ilgili savcılık ve siber suçlarla mücadele birimlerine gerekli başvurular yapılmıştır. Bu tür paylaşımların sürüyor olması nedeniyle bu konuda tüm vatandaşlarımızı uyarmak mecburiyeti duydum.

Abdullah Gül den sahte video uyarısı! "Savcılık ve siber suçlarla mücadele birimlerine gerekli başvurular yapılmıştır" 1

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Anahtar Kelimeler:
Abdullah Gül yapay zeka
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