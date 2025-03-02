Aç kalan ayının 'yemek' mücadelesi! Sarp kayalıklara tırmandı, çevredekiler takdir etti: Aferin sana

Tunceli'de, Munzur Vadisi Milli Parkı'nda koruma ve kontrol faaliyeti gerçekleştiren doğa koruma görevlileri Murat Özer ve Azat Özel, kayalıkta avladığı yaban keçisi leşine ulaşmaya çalışan bozayıya denk geldi.

AYININ YEMEK MÜCADELESİ GÖRÜNTÜLENDİ

Görevliler, ayının sarp kayalıklara tırmanarak leşe ulaşma çabasını cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.

AVLADIĞI KEÇİ LEŞİNE GİDİP GÖZDEN KAYBOLDU

Birkaç başarısız denemenin ardından kayalıklara tırmanmayı başaran ayı daha sonra avladığı keçi leşine doğru giderek gözden kayboldu.

O anlarda ise kayıtta "Aferin sana" sesleri yükseldi.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır