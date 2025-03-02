HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Aç kalan ayının 'yemek' mücadelesi! Sarp kayalıklara tırmandı, çevredekiler takdir etti: Aferin sana

Aç kalan ayının 'yemek' mücadelesi! Sarp kayalıklara tırmandı, çevredekiler takdir etti: Aferin sana

02.03.2025 12:03
İçerik devam ediyor
Önerilen Videolar
TUSAŞ saldırısında şehit edilen taksi şoförü son yolculuğuna uğurlandı

TUSAŞ saldırısında şehit edilen taksi şoförü son yolculuğuna uğurlandı

Yer: Bursa! Ayağını gazdan çekmeyi unutan sürücü saniye saniye güvenlik kamerasında... Çevredekiler korkuyla kaçıştı

Yer: Bursa! Ayağını gazdan çekmeyi unutan sürücü saniye saniye güvenlik kamerasında... Çevredekiler korkuyla kaçıştı

Prof. Dr. Sözbilir: İzmir'de 7.2'lik deprem üretme kapasitesine sahip 4 fay var

Prof. Dr. Sözbilir: İzmir'de 7.2'lik deprem üretme kapasitesine sahip 4 fay var

İçerik devam ediyor
02.03.2025 12:03
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tunceli'de avladığı yaban keçisi leşine ulaşmak için sarp kayalara tırmanan ayının o anları cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı. Birkaç denemede başarısız olan ayı pes etmedi ve sonunda kayalara tırmanıp leşe ulaşmayı başardı. O anları kayıt altına alanlar ise ayının yemek mücadelesini heyecanla takip etti. Ayının leşe ulaşmasından sonra 'Aferin sana' sesleri yükseldi.

Tunceli'de, Munzur Vadisi Milli Parkı'nda koruma ve kontrol faaliyeti gerçekleştiren doğa koruma görevlileri Murat Özer ve Azat Özel, kayalıkta avladığı yaban keçisi leşine ulaşmaya çalışan bozayıya denk geldi.

yy

AYININ YEMEK MÜCADELESİ GÖRÜNTÜLENDİ

Görevliler, ayının sarp kayalıklara tırmanarak leşe ulaşma çabasını cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.

bb

AVLADIĞI KEÇİ LEŞİNE GİDİP GÖZDEN KAYBOLDU

Birkaç başarısız denemenin ardından kayalıklara tırmanmayı başaran ayı daha sonra avladığı keçi leşine doğru giderek gözden kayboldu.

O anlarda ise kayıtta "Aferin sana" sesleri yükseldi.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

Gün ve saat verildi: Ege Denizi'nde fırtına bekleniyor! Meteoroloji uyardıGün ve saat verildi: Ege Denizi'nde fırtına bekleniyor! Meteoroloji uyardı
Fethiye’de evde çıkan yangında ölen karı koca yan yana defnedildiFethiye’de evde çıkan yangında ölen karı koca yan yana defnedildi
Anahtar Kelimeler:
Tunceli ayı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Tek kalemde 1 milyon 600 bin TL! Pankartla duyurdu, gözyaşlarına boğuldular

Tek kalemde 1 milyon 600 bin TL! Pankartla duyurdu, gözyaşlarına boğuldular

Öcalan'ın bu ifadeleri ilk kez duyuluyor

Öcalan'ın bu ifadeleri ilk kez duyuluyor

Sahurda gelen soru şaşkına çevirdi! "Çok mu zenginsiniz?" deyip...

Sahurda gelen soru şaşkına çevirdi! "Çok mu zenginsiniz?" deyip...

Depremden sonra mağaraya yerleşmişti! İşte yeni adresi

Depremden sonra mağaraya yerleşmişti! İşte yeni adresi

Sevgilisinin evinde tuzağa düşürüldü: İçeri girdiği anda saldırıya uğradı

Sevgilisinin evinde tuzağa düşürüldü: İçeri girdiği anda saldırıya uğradı

Teravih namazı kılınırken fenalaştılar! Ekipler olay yerine geldi: Ölümden dönen çok sayıda kişi hastaneye kaldırıldı

Teravih namazı kılınırken fenalaştılar! Ekipler olay yerine geldi: Ölümden dönen çok sayıda kişi hastaneye kaldırıldı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

PARTNER
Yeni müşterilere özel! Faizsiz ve taksitli 55.000 TL nakit

Yeni müşterilere özel! Faizsiz ve taksitli 55.000 TL nakit

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Columbia, Philips, Crocs... Modadan teknolojiye %50'ye varan indirimler

Columbia, Philips, Crocs... Modadan teknolojiye %50'ye varan indirimler

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.