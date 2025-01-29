Acerola (Barbados Kirazı) nerede, nasıl yetişir? Acerola kirazı bakımı nasıl yapılır?

Son zamanlarda adı çok fazla anılan ve gitgide popülerleşen yiyeceklerden biri de tropikal bir meyve olarak bilinen Acerola meyvesidir. Tropikal bir meyve olan Acerola aynı zamanda Barbados Kirazı adı ile de bilinir. Ülkemizde bulunması zor olmakla birlikte insan sağlığına birçok yararı olduğu tespit edilmiştir.

Acerola (Barbados Kirazı) nedir?

Barbados kirazı ya da Acerola’nın Latince’deki ismi malpighia emarginata’dır. Tropikal iklimlerde yetişebilen bu meyve; küçük boyutta, kırmızı renkte, tatlı ve ekşi karışık lezzette olan bir meyvedir. Genel olarak taze yenilse de farklı formları ile de tüketilebilir.

Tatlı ya da salatalara da eklenerek yenebilen Barbados kirazı subtropikal ve tropikal iklimlerde doğal olarak yetişir. Özellikle de Orta Amerika, Güney Amerika, Karayipler, Asya’daki tropikal bölgelerde çok sık görülür. Sıcak iklimleri sever ve don olaylarından çok etkilenir çünkü soğuğa dayanıklı değildir.

Acerola (Barbados Kirazı) nerede yetişir?

Barbados Kirazı olarak anılan bu meyve, acerola adını yetiştiği yerlerden biri olan Karayip Adaları’nda almıştır. Sıcak iklimleri sevdiği için özellikle Hindistan'da ve Filipinler'de çok yetiştirilir. Doğal olarak yetiştiği bölgelerden biri de Dominik Cumhuriyeti, Küba ve Brezilya’dır.

Genel olarak ağaç formunda yetişen bir meyvedir. Ağaçlarının boyları 3 ve 4 metreye kadar ulaşabilir. Yetişebilmesi için uygun şartların yerine getirilmiş olması gerekir. Bu şartların başında ise bulunduğu bölgenin soğuk olmaması gelir.

Acerola (Barbados Kirazı) nasıl yetişir?

Acerola meyvesinin yetişmesi için gerekli olan şartlar sıcaklık, toprak ve ışık ana başlıkları altında toplanabilir. Yüksek sıcaklıklara ihtiyaç duyan bu meyve 20 C ya da 30 C sıcaklıklar arasında en iyi şekilde gelişir.

Toprağın da bu meyvenin düzgün gelişebilmesi açısından önemi büyüktür. İyi drene olan, hafif asidik özelliği bulunan ya da nötr olan topraklarda bu meyve en iyi sonuçları verir. Meyvenin ağaçları, kuru ya da çok nemli olan topraklarda yetişmez.

Acerola meyvesinin düzgün ve ihtiyacı olduğu kadar ışık alması da önemlidir. Bu meyve güneşli alanlarda sağlıklı bir biçimde büyüyebilir. Direkt olarak güneş ışığı altında kaldığı zaman çok daha sağlıklı bir gelişme süreci yaşar.

Acerola kirazı bakımı nasıl yapılır?

Doğal olarak sıcak bölgelerde yetişebilen Barbados kirazının bakımını yapmak gerekir. Bunun için gübreleme, sulama, budama gibi işlemler düzenli olarak yapılmalıdır. Ayrıca meyvenin ağacını zararlı etkilerden ve hastalıklardan da korumak gerekir.

Bitkinin sulaması düzenli olarak gerçekleştirilmelidir. Ancak fazla olan su birikintileri de köklerini çürütebilir. Haftada birkaç kez sulamak yeterli olacaktır. Toprak nemli kalmalı ama su durgunlaşmamalıdır.

Sağlıklı bir büyüme süreci geçirebilmesi için meyve ağaçlarının düzenli bir biçimde budanması da önemlidir. Kuru ya da hasar görmüş olan dalar mutlaka budanmalı, bu sayede de ağacın sağlıklı kalması sağlanmalıdır.