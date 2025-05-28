Aci'nin ailesinden çarpıcı iddia! Şükriye Aci'nin kardeşi dahil 4 kişiye suç duyurusu: "Yardım etmediler"

Eyüpsultan’da 1 Mart 2024 tarihinde meydana gelen ve kamuoyunun yakından takip ettiği kazada, ehliyetsiz sürücü Timur Cihantimur’un çarptığı 29 yaşındaki Oğuz Murat Aci olay yerinde hayatını kaybetmişti. Kazanın yankıları sürerken Aci ailesi, sürece dair yeni bir adım attı. Aile, kazada yaralanan dört kişiden şikayetçi oldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na verilen dilekçede, olay yerindeki yaralıların yardım etmek yerine annelerini arayarak ambulans çağırmadıkları iddia edildi.

“YARDIM ETMEK YERİNE ANNELERİNİ ARADILAR”

Ekol TV muhabirlerinden Dilek Yaman Demir'in haberine göre, Aci ailesinin sunduğu suç duyurusunda, kazada Oğuz Murat Aci’nin yaklaşık bir saat boyunca kan kaybıyla yerde yattığı, buna rağmen olay yerinde bulunan yaralıların yardım eli uzatmadığı belirtildi. Dilekçede şu ifadelere yer verildi: “Şüpheliler olay yerindeyken ağır yaralı halde yerde yatan Oğuz Murat Aci’ye tampon yapmak ya da tıbbi yardım sağlamak yerine, telefonla annelerini aramayı tercih etmişlerdir. Bu kayıtsızlık ve ihmalkâr davranış, ölümün meydana gelmesinde etkili olmuştur.”

GELİN ŞÜKRİYE ACİ'NİN KARDEŞİ DE ŞÜPHELİLER ARASINDA

Suç duyurusunda, Aci ailesinin gelini Şükriye Aci’nin kardeşinin de şikayet edilen dört kişiden biri olduğu bilgisine yer verildi. Bu detay, aile içi ilişkiler nedeniyle olayın duygusal boyutunu da derinleştirirken, adalet talebinin kimseye ayrıcalık tanınmadan yürütülmesi gerektiği vurgulandı.

“CEZALANDIRILSINLAR” TALEBİ

Savcılığa sunulan dilekçede, olay yerinde bulunan dört kişinin, yardım etmeyerek kazazedeye karşı ihmalkâr davrandığı ve bu durumun Türk Ceza Kanunu kapsamında cezalandırılması gerektiği belirtildi. Aile, bu kişilerin yasal sorumluluklarının belirlenmesini ve gerekli cezai işlemlerin uygulanmasını talep etti.

KAZA GÜNÜNDE YARDIM TARTIŞMASI GÜNDEME GELMİŞTİ

Kazadan kısa süre sonra kamuoyunda, olay yerine ilk ulaşanların Timur Cihantimur ve arkadaşları olduğu, ancak ambulansın geç çağrıldığı yönünde iddialar gündeme gelmişti. Şimdi ise bu iddialar yargı sürecine taşındı.