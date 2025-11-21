HABER

Açık cezaevinden firar eden şüpheli yakalandı

Kırşehir’de Açık Ceza İnfaz Kurumundan firar eden ve hakkında 10 yıl 40 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs; jandarma ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; Kırşehir Açık Ceza İnfaz Kurumundan firar eden hükümlü C.B.’nin bulunmasına yönelik çalışma başlattı. Yapılan araştırmalar neticesinde firari hükümlünün Kırşehir - Kırıkkale karayolu üzerinde, Akpınar ilçe yolu yakınındaki bir dinlenme tesisinde olduğu tespit edildi. Belirlenen noktaya operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, C.B.’yi yakalayarak gözaltına aldı.
Hakkında ’hırsızlık’ suçlarından kesinleşmiş 10 yıl 40 gün hapis cezası bulunduğu öğrenilen C.B., işlemlerinin ardından Kırşehir Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Kırşehir
