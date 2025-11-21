Açık cezaevinden firar eden şüpheli yakalandı

Edinilen bilgiye göre Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; Kırşehir Açık Ceza İnfaz Kurumundan firar eden hükümlü C.B.’nin bulunmasına yönelik çalışma başlattı. Yapılan araştırmalar neticesinde firari hükümlünün Kırşehir - Kırıkkale karayolu üzerinde, Akpınar ilçe yolu yakınındaki bir dinlenme tesisinde olduğu tespit edildi. Belirlenen noktaya operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, C.B.’yi yakalayarak gözaltına aldı.

Hakkında 'hırsızlık' suçlarından kesinleşmiş 10 yıl 40 gün hapis cezası bulunduğu öğrenilen C.B., işlemlerinin ardından Kırşehir Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.