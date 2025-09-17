HABER

Açıklamalar peş peşe geldi! Tekirdağ Saray ve Kırklareli Vize'de 3 gün denize girmek yasaklandı

Karadeniz kıyısında bulunan Tekirdağ'ın Saray ile Kırklareli'nin Vize ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle 3 gün denize girmek yasaklandı.

Tekirdağ Valiliği, Saray ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle 3 gün boyunca denize girmenin yasaklandığını duyurdu. Açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğünce alınan verilere göre ve kıyısı bulunduğumuz denizlerimizin genel durumu göz önüne alınarak, vatandaşlarımızın can güvenliğinin tehlikeye girmemesi amacı ile Saray ilçemiz genelinde 18-19-20/09/2025 tarihinde denize girmek yasaklanmıştır" denildi.

Kırklareli'nin Vize İlçesi Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada ise "Olumsuz hava, deniz şartları sebebiyle 18, 19, 20 Eylül 2025 günlerinde 3 gün süre ile Vize ilçemize bulunan tüm plajlarda denize girmek yasaklanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: DHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

