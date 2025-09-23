Acılar dinmiyor! 'Katiller' diye bağırarak sanık kürsüsüne yürüdü

Bolu Kartalkaya'da 78 kişinin hayatını kaybettiği otel yangını faciasında 32 sanığın yargılandığı davanın ikinci duruşması ikinci gününde devam ediyor.

Dünkü duruşmada sanıkların bir kısmı dinlenirken, akşam saatlerinde duruşmaya ara verildi. Bu sabah 09.00’da duruşma yeniden kaldığı yerden görülmeye devam ederken, taraflar geniş güvenlik önlemleri altında salona alındı.

BARO BAŞKANI AÇIKLAMA YAPTI

Duruşma öncesi Bolu Baro Başkanı Sinan Barut, gazetecilere yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Bugün Kartalkaya faciası davasının 2’nci celsesinin 2’nci günü. Bu celsede özellikle 4 yaralı müştekinin iddianamesi mevcut davayla birleştirildi. Bu iddianame çerçevesinde sanıkların savunmaları alınıyor. Sanıklar 4 yaralı kişi hakkında da ek savunma veriyor. Buna yine sanıkların savunması çerçevesinde sanık müdafileri ve özellikle mağdur vekilleri tarafından olayın esasına ilişkin sorular soruluyor. Daha önce iddianame mahkemeye sunulmuştu. Bu esaslar için iddianameye karşı da sanık müdafileri süre talebinde bulunuyor. Önceki celselerde sanık müdafilerinin tefsir, tahkikat yani kovuşturmanın genişletilmesi talepleri olmuştu, mahkeme tarafından reddedildi. Yeniden yeni delil veya kovuşturmanın genişletilmesi talepleri alınıyor. Buna ilişkin mahkeme tarafından bugün yeni delillerin toplanmasına dair olumlu ya da olumsuz karar verilmesi bekleniyor. Yargılama devam ediyor. Tabii mütalaaya ilişkin önemli olan iki husus vardı. Bunlardan birincisi, Kartalkaya faciasında otelin yönetim kurulunda bulunan Emine Mürtezaoğlu Ergül ve kızları hakkındaki iddianamede olası kastın, savcılık mütalaasında bilinçli taksirle değiştirilmesi. İkincisi ise özel idare yetkililerinin bilinçli taksirden normal taksire çevrilmesi. Bununla ilgili itirazlar mahkeme tarafından, sanık müdafileri ve katılanlar vekilleri tarafından değerlendiriliyor. Dava bu şekilde devam ediyor” diye konuştu.

"SORUŞTURMA İZNİ VERİLEN ŞÜPHELİLERİN MAHKEMEYE DAHİL OLMAMASINA TEPKİ VAR"

Barut, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından soruşturma izni verilen şüphelilerin halen mahkemeye dahil edilmediğini ifade ederek, “Bugün herhangi bir sonuç beklenmiyor. 2’nci duruşmanın 2’nci gününde, sanık müdafilerinin mütalaaya karşı süre talep etmesi bekleniyor. Daha önce de bunu ifade ettiler. Beklediğimiz bir başka husus ise Turizm Bakanlığı tarafından soruşturma izni verilen şüphelilerin halen mahkemeye dahil olmamış olması ve onlar için herhangi bir iddianamenin düzenlenmemiş olması. Buna ilişkin içeride tepkiler var. Bir an önce o iddianamenin hazırlanarak bu dosyayla birleştirilmesi talep ediliyor” dedi.

8 YAKININI KAYBEDEN AVUKAT: GÖZLERİMİN İÇİNE BAKIN

Yangında ailesinden 8 kişiyi kaybeden avukat Yüksel Gültekin, mahkemede sanıklara tepki göstererek, “Gözlerimin içine bakın. Gözlerimize bakıp anlattığınız La Fontaine masalları bizi kesmez. Mücadelemiz ömür boyu sürecek, katil sürüsü. Aile, muhteris cadı filmlerindeki gibi muhteris bir aile. Bu nasıl bir aile? Emine Mürtezaoğlu Ergül’ün patron olduğunu herkes bilir ama savcılık bilmiyor. Bilinçli taksirle yargılanması akıl alır gibi değil. Biz mahkemeden adalet istiyoruz. Vicdansızlar, ben çocuklarımın, torunlarımın mezarlarını her gün iki kez ziyaret ediyorum. Verilebilecek en ağır cezanın verilmesini istiyorum. Belediye yetkilisi İrfan Acar, muhasebe müdürü ile 11 kez görüşme yapıyorsun. Sedat Gülener’in, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın halasının oğlu olduğunu burada öğrendim. Bu adam belediye otobüslerinde kahyaydı. Tanju Özcan bu adamı belediyeye alıp 5 müdürlüğü bağlıyor. Çapın yetmez, liyakatin yetmez. Okuma yazma bilmeyen adamsın sen. İtfaiye müdürü de ‘Babaannemin cenazesindeydim rapor tarihinde’ diyor. İl Özel İdare ile ilgili durum zaten içler acısı. Biz kesinlikle organize şekilde olası kastla yargılanmalarını istiyoruz” dedi.

Geçen hafta açıklanan mütalaa için aceleci davranıldığını belirten Gültekin, şöyle devam etti:

“İkinci duruşmadan bir hafta önce mütalaa sunmak nedir? Bu hız ne? Daha savcılık delil topluyor. Biz derli toplu bir yargılama istiyoruz. 78 canımız cayır cayır yandı. Dava ile ilgili acelemiz yok. Örnek olacak bir karar istiyoruz. Bizim infialimiz yatışmadı. Otel müdürünün bilinçli taksirle yargılanması nedir? Zeki, evlatlarımızı arasaydı böyle olmayacaktı. Zeki, en ağır cezayı alması gerekenlerden biridir. Biz size, heyetinize güveniyoruz. Tüm deliller toplansın. Sanık ve müşteki avukatlarının istediği tüm deliller toplansın” diye konuştu.

"SESSİZ KALMAMAK İÇİN BURADAYIM"

Mahkemede tanık olarak ifade veren Gözde Uludağ, fotoğrafçı olduğunu ve sözleşmeyi Ceyda Hacıbekiroğlu ile yaptığını belirterek, “Muhatabım Ceyda Hacıbekiroğlu idi. Tüm işlemleri onunla birlikte yaptık. Onun ‘Benim yetkim yok’ şeklindeki sözleri karşısında sessiz kalmak istemedim ve ifade vermeye geldim” dedi.

MAĞDUR YAKINLARI SANIK KÜRSÜSÜNE YÜRÜDÜ, ‘KATİLLER’ DİYE BAĞIRDILAR

Hacıbekiroğlu’nun avukatının, ‘Ceyda’nın ifadesini nereden biliyor?’ şeklindeki sözleri salonda gerginlik yarattı. Mağdurların yakınları ayağa kalkarak avukatın üzerine yürüdü ve ‘Katiller’ diye bağırdı.

ARA VERİLDİ

Ceyda Hacıbekiroğlu ise Gözde Uludağ ile fotoğraf için anlaştığını kabul ederek, otelin güzel fotoğraflarının çekilmesi için anlaşma yaptıklarını söyledi. Hacıbekiroğlu’nun bu sözleri üzerine ayağa kalkan mağdur yakınları, “Pis katiller, yaşamadıklarını yaşamadan ölmeyeceksiniz. Katiller” diye bağırdı. Polis ekipleri mağdur yakınlarını güçlükle sakinleştirdi.

Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır