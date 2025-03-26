Adalet Bakanı Tunç'tan İmralı açıklaması: 'Öcalan'ın ailesi ziyaret başvurusu yaptı'

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, terörist başı Abdullah Öcalan'ın ailesinin İmralı'ya ziyaret başvurusu ile ilgili açıklamada bulundu. Bakan Tunç, 'Abdullah Öcalan'ın ailesinin İmralı'ya ziyareti için aile başvurusu yapıldı, değerlendiriliyor.' dedi.
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