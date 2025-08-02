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Adana 02 Ağustos Cumartesi Hava Durumu! Adana'da hava durumu nasıl olacak?

Adana'da 2 Ağustos 2025 Cumartesi günü hava durumu bulutlu ve güneşli olarak öngörülmektedir.

Adana 02 Ağustos Cumartesi Hava Durumu! Adana'da hava durumu nasıl olacak?
Cansu Akalp

Adana'da 2 Ağustos 2025 Cumartesi günü hava durumu bulutlu ve güneşli olarak öngörülmektedir. Gündüz en yüksek sıcaklık 33°C, gece ise en düşük sıcaklık 26°C civarında olacaktır. Nem oranı %82, rüzgar hızı 2.2 km/saat ve basınç 979 mb olarak tahmin edilmektedir. Gün doğumu saati 05:19, gün batımı saati ise 19:52'dir.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi beklenmektedir. 3 Ağustos Pazar günü kısmen güneşli, 4 Ağustos Pazartesi günü kısmen güneşli, 5 Ağustos Salı günü ise bulutlu ve güneşli hava koşulları oluşacaktır. Sıcaklıklar gündüzleri 33-34°C, geceleri ise 25-26°C arasında değişecektir.

Bu sıcak ve nemli hava koşullarında açık hava etkinlikleri planlayanların dikkatli olması önemlidir. Gün ortasında aşırı sıcaklardan kaçınılmalıdır. Bol su tüketmek faydalı olacaktır. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçınılmalı, güneş koruyucu ürünler kullanılmalıdır. Cilt sağlığı açısından bu önlemler önemlidir. Sıcak havalarda, hassas grupların daha dikkatli olması ve serin ortamlarda vakit geçirmeleri önerilir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Adana
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