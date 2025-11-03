Adana 03 Kasım Pazartesi Hava Durumu! Adana'da hava durumu nasıl olacak?

Adana'da 3 Kasım Pazartesi günü hava artan bulutlarla güneşli olacak. Sıcaklık 31°C civarında seyredecek. Salı günü hava puslu güneşli olacak. Sıcaklık 30°C civarında kalacak. Çarşamba günü de hava puslu güneşli görünüyor. Sıcaklık yine 30°C civarında olacak. Perşembe günü hava kısmen güneşli bekleniyor. Bu günde sıcaklık 30°C civarında olacak. Cuma günü ise hava puslu güneşli olacak. Cuma günü sıcaklık 29°C civarında seyredecek.

Sonraki günlerde Adana'da genel olarak hava sıcak ve güneşli olacak. Öğle saatlerinde sıcaklık yüksek olabilir. Bu yüzden açık hava etkinliklerini sabah ya da akşam saatlerine kaydırmak faydalı olacaktır. Yüksek sıcaklıklar nedeniyle güneş ışınlarından korunmak önemlidir. Şapka, güneş gözlüğü ve koruyucu kıyafetler kullanılması önerilmektedir.

Sıcak havalarda su kaybını önlemek için bol bol su içmek gerekir. Aşırı sıcak ortamlardan kaçınmak da önemlidir. Hava koşullarına uygun giyinmek gereklidir. Gerekli durumlarda serinlemek için gölgelik alanları tercih etmek sağlığınızı korur.