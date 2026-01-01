HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Donald Trump'ın elinin o görüntüsü tüm dünyada gündem olmuştu! Sebebini sonunda açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump'ın elinin görüntüsü dünyada gündem olmuştu. Birçok soruyu beraberinde getiren elindeki morlukla ilgili açıklama, Trump'tan geldi. Bazı "batıl inançlara" sahip olduğuna işaret eden Trump, 25 yıldır düzenli olarak kullandığı ilacın adını paylaştı.

Donald Trump'ın elinin o görüntüsü tüm dünyada gündem olmuştu! Sebebini sonunda açıkladı

Trump, Wall Street Journal'a (WSJ) verdiği röportajda, sağlık durumuyla ilgili söylentilere cevap verdi. Gazetenin sorularını telefonda cevaplayan Trump, doktorlarının tavsiye ettiğinden daha yüksek dozda aspirin aldığını, bunun da sağlık durumuyla ilgili sorgulamaların kaynağı olan elindeki görünür morluklara neden olduğunu vurguladı.

Donald Trump ın elinin o görüntüsü tüm dünyada gündem olmuştu! Sebebini sonunda açıkladı 1

TRUMP'IN ELİNDEKİ MORLUKLARIN SEBEBİ BELLİ OLDU

ABD Başkanı, daha yüksek dozda aspirin almasıyla ilgili "Aspirinin kanı inceltmek için iyi olduğunu söylüyorlar ve ben kalbimden kanın kalın akmasını istemiyorum. Kalbimden ince, güzel kanın akmasını istiyorum. Anlaşıldı mı?" ifadelerini kullandı.

Bazı "batıl inançlara" sahip olduğuna işaret eden Trump, 25 yıldır düzenli aspirin kullandığı bilgisini paylaştı.

Trump, röportajda, bacağında oluşan şişliklere karşı özel çorap kullanmayı denediğini ancak bundan "hoşlanmadığı için" vazgeçtiğini dile getirdi.

Donald Trump ın elinin o görüntüsü tüm dünyada gündem olmuştu! Sebebini sonunda açıkladı 2

Hiçbir zaman uzun süre uyumadığını ve spor yapmayı sevmediğini aktaran Trump, "Bazı insanların yaptığı gibi saatlerce koşu bandında yürümek veya koşmak bana göre değil." değerlendirmesinde bulundu.

Trump, "bazı toplantılarda uyuyakaldığı" iddialarını reddederek, sadece gözlerini dinlendirdiğini, işitme sorunuyla ilgili olarak ise "çok fazla insanın aynı anda konuşması durumunda zorlandığını" ifade etti.

Donald Trump ın elinin o görüntüsü tüm dünyada gündem olmuştu! Sebebini sonunda açıkladı 3

ABD MEDYASINDA, TRUMP'IN SAĞLIK SORUNLARI TEKRAR GÜNDEM OLMUŞTU

ABD medyası, geçen hafta, 79 yaşında göreve başlayan en yaşlı başkan olan Trump'ın sağ elinde aylardır geçmeyen bir morluk olduğu konusunu tekrar gündeme getirmişti.

Haberlerde, Trump'ın, ek olarak sol elinin arkasında da renk değişimi veya hafif morluklar olduğunun görüldüğü vurgulanmıştı.

Donald Trump ın elinin o görüntüsü tüm dünyada gündem olmuştu! Sebebini sonunda açıkladı 4

Beyaz Saray'dan söz konusu durumla ilgili yapılan açıklamada, yoğun bir görüşme trafiğine sahip olan Trump'ın sağ elindeki morlukların nedeni, onun sürekli el sıkışmak durumunda kalmasına ve düzenli olarak aspirin kullanmasına bağlanmıştı.

Trump, son başkanlık seçimi döneminde, eski ABD Başkanı Joe Biden'ı, yaşlılığı ve sağlık sorunları nedeniyle sık sık eleştirmiş, başkanlık görevini sürdürmeye elverişli olmadığını öne sürmüştü.

(AA)

Kaynak: AA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nde yarın eğitim yapılmayacakAğrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nde yarın eğitim yapılmayacak
İstanbul'ın 5 ilçesinde okullar tatil ilan edildiİstanbul'ın 5 ilçesinde okullar tatil ilan edildi

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Doktor Donald Trump sağlık durumu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kar, fırtına, çığ… Türkiye buz kesiyor ama İstanbul’da sürpriz var!

Kar, fırtına, çığ… Türkiye buz kesiyor ama İstanbul’da sürpriz var!

İsviçre'de kayak merkezinde patlama! Çok sayıda ölü var

İsviçre'de kayak merkezinde patlama! Çok sayıda ölü var

Beşiktaş'ın yıldızı resti çekti! 'F.Bahçe'ye gitmek istiyorum'

Beşiktaş'ın yıldızı resti çekti! 'F.Bahçe'ye gitmek istiyorum'

Uyuşturucu testi pozitif çıktı! Güney'den açıklama

Uyuşturucu testi pozitif çıktı! Güney'den açıklama

Büyük ikramiyenin çıktığı iller belli oldu! İşte sıralı tam liste...

Büyük ikramiyenin çıktığı iller belli oldu! İşte sıralı tam liste...

Türkiye'den Çin kararı! Vize kaldırıldı

Türkiye'den Çin kararı! Vize kaldırıldı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.