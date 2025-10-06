HABER

Adana 06 Ekim Pazartesi Hava Durumu! Adana'da hava durumu nasıl olacak?

Adana'da 6 Ekim 2025 Pazartesi günü hava durumu genel olarak güneşli ve sıcak olacak.

Adana 06 Ekim Pazartesi Hava Durumu! Adana'da hava durumu nasıl olacak?
Hazar Gönüllü

Adana'da 6 Ekim 2025 Pazartesi günü hava durumu genel olarak güneşli ve sıcak olacak. Gündüz sıcaklık 28°C civarında olacak. Gece ise sıcaklık 21°C civarına düşmesi bekleniyor. Rüzgar sabah saatlerinde kuzeydoğudan esecek. Gündüz ve akşam saatlerinde rüzgar güneybatıdan doğacak. Nem oranı sabah %76, gündüz %49, akşam %65, gece ise %80 civarında olacak. Basınç değerleri 1007 hPa ile 1009 hPa arasında değişecek.

7 Ekim Salı günü hava sıcaklıkları 36°C civarında olacak. Nem oranı da %48 civarında seyredecek. 8 Ekim Çarşamba günü sıcaklıkların 26°C'ye düşmesi bekleniyor. Yer yer sağanak yağışların görülmesi öngörülüyor. 9 Ekim Perşembe günü bazı kesimlerde gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak. Sıcaklıklar 23°C civarına düşmesi tahmin ediliyor.

Hava koşullarındaki ani değişikliklere karşı hazırlıklı olmalısınız. Sıcak günlerde bol su tüketmek önemli. Vücudunuzu nemli tutmalısınız. Güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde dışarıda bulunmamaya dikkat edin. Güneşin zararlı etkilerinden korunabilirsiniz. Yağışlı günlerde su geçirmeyen kıyafetler tercih etmelisiniz. Uygun ayakkabılar ile ıslanmaktan kaçınabilirsiniz. Hava koşullarına uygun giyinmek de vücut ısınızı dengeleyecektir. Böylece olası hastalıklardan korunmuş olursunuz.

