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Adana 06 Temmuz 2025 Pazar Hava Durumu! Adana'da hava durumu nasıl olacak?

Adana 06 Temmuz 2025 Pazar Hava Durumu! Adana'da hava durumu güneşli ve sıcak olacak. Detaylı hava durumu haberimizde...

Adana 06 Temmuz 2025 Pazar Hava Durumu! Adana'da hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Adana'da 6 Temmuz 2025 Pazar günü, hava sıcaklığının 36°C civarında olması bekleniyor. Önümüzdeki günlerde benzer sıcaklıkların devam etmesi öngörülüyor. 7 Temmuz Pazartesi günü 35°C, 8 Temmuz Salı günü 34°C, 9 Temmuz Çarşamba günü 34°C, 10 Temmuz Perşembe günü 34°C civarında sıcaklıklar tahmin ediliyor.

Bu yüksek sıcaklıklar, öğle saatlerinde bunaltıcı bir etki yaratabilir. Yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı bulunan bireylerin bu saatlerde dışarı çıkmamaları öneriliyor. Dışarı çıkılması gerektiğinde hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmeli. Bol su tüketilmeli ve güneşten korunmak için şapka veya şemsiye kullanılmalıdır.

Yüksek sıcaklıklar, hava kalitesinin düşmesine neden olabilir. Bu durum, solunum yolu rahatsızlıkları olanlar için risk oluşturabilir. Hava kalitesinin düşük olduğu saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçınmak önemlidir. Evde kalmak daha iyi bir seçenek olacaktır.

Yüksek sıcaklıkların elektrik tüketimini artırabileceği unutulmamalıdır. Bu nedenle, enerji tasarrufu sağlamak amacıyla klima ve fanların gereksiz yere çalıştırılmaması önemlidir. Işıklar kapalı tutulmalı ve elektronik cihazların kullanımı azaltılmalıdır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Adana
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