Adana 07 Ağustos 2025 Perşembe hava durumu! Adana'da hava durumu nasıl olacak?

Adana'da 7 Ağustos 2025 Perşembe günü hava durumu yüksek sıcaklık ve nem oranlarıyla dikkat çekiyor. Öğle saatlerinde hava sıcaklığının 35°C'ye ulaşması bekleniyor. Nem oranının %54'e varması nedeniyle hissedilen sıcaklık 43°C'ye kadar çıkabilir. Bu durum, sıcak çarpması ve diğer sağlık sorunları için ciddi bir risk oluşturuyor. Uzmanlar, özellikle risk grubundaki vatandaşları kapalı ve serin ortamlarda kalmaları konusunda uyarıyor.

Önümüzdeki günlerde de sıcaklıkların yüksek seyretmesi öngörülüyor. 8 Ağustos Cuma günü hava sıcaklığının 36°C, 9 Ağustos Cumartesi günü 43°C ve 10 Ağustos Pazar günü 42°C olması bekleniyor. Bu sıcaklıklar Adana'nın tipik yaz iklimine uygun. Ancak aşırı sıcaklar sağlık açısından risk oluşturabilir.

Bu dönemde, yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olanlar daha dikkatli olmalıdır. Dışarı çıkarken hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Bol su içilmeli ve güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde (10:00-16:00) dışarıda bulunulmamalıdır. Güneş koruyucu ürünler kullanmak ve şapka takmak da faydalıdır. Evlerde perdelerin kapalı tutulması ve fan ya da klima kullanımıyla iç mekanların serin tutulması önerilir. Sıcak çarpması belirtileri arasında baş dönmesi, halsizlik, mide bulantısı ve terleme kaybı bulunur. Bu belirtiler görüldüğünde derhal serin bir ortama geçilmeli ve bol su içilmelidir.

Adana'da önümüzdeki günlerde sıcaklıkların yüksek seyredeceği öngörülmektedir. Vatandaşların sağlıklarını korumak için gerekli önlemleri almaları büyük önem taşımaktadır.