Adana 08 Ekim Çarşamba Hava Durumu! Adana'da hava durumu nasıl olacak?

Adana'da 8 Ekim 2025 Çarşamba günü hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gün boyunca hava sıcaklığı 27°C civarında bekleniyor. Nem oranı %56, rüzgar hızı ise 5.1 km/saat tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 06:39, gün batımı saati 18:11 olarak öngörülüyor.

9 Ekim Perşembe günü bazı kesimlerde gök gürültülü sağanak yağışlar görülebilir. Sıcaklıklar 24°C ile 15°C arasında değişecek. 10 Ekim Cuma günü ise bol güneş ışığı bekleniyor. Hava sıcaklığının 27°C civarında olması öngörülüyor.

Adana'nın sıcak ve nemli iklimi sağlık sorunlarına yol açabilir. Sıcak havalarda bol su içmek önemlidir. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde dışarıda durmaktan kaçınılmalıdır. Hava koşullarına göre plan yaparken ani hava değişimlerine karşı dikkatli olunmalıdır. Gerekli önlemleri almak faydalı olacaktır.