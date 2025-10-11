HABER

Adana 11 Ekim Cumartesi Hava Durumu! Adana'da hava durumu nasıl olacak?

Adana'da 11 Ekim 2025 Cumartesi günü hava durumu güneşli olacak. Sıcaklık 28°C'ye kadar çıkacakken, nem oranı %65 bekleniyor. 12 Ekim Pazar günü ise yer yer sağanak yağmur görülecek. Sıcaklık 25°C'ye kadar düşecek ve nem oranı %50 civarında kalacak. 13 Ekim Pazartesi günü tekrar güneşli hava koşulları hakim. Hava durumu değişkenlik gösterebilir, bu nedenle hazırlıklı olmak önemli. Güneşten korunmak için uygun kıyafetler tercih edilmelidir.

Sedef Karatay

Adana'da 11 Ekim 2025 Cumartesi günü hava durumu güneşli olacak. Sıcaklık 28°C civarında seyredecek. Gün boyunca sıcaklık 17°C ile 28°C arasında değişecek. Nem oranı %65 olarak bekleniyor. Rüzgar hızı ise 6.5 km/saat civarında olacak. Gün doğumu 06:43, gün batımı saati 18:08 olarak tahmin edilmektedir.

12 Ekim 2025 Pazar günü yer yer sağanak yağmur bekleniyor. Sıcaklık 13°C ile 25°C arasında değişiklik gösterecek. Nem oranı %50 civarında kalacak. Rüzgar hızı 5.8 km/saat tahmin ediliyor. Gün doğumu 06:44, gün batımı 18:07 olarak planlanmıştır.

13 Ekim 2025 Pazartesi günü Adana'da hava durumu yine güneşli geçecektir. Sıcaklık 13°C ile 26°C arasında olması bekleniyor. Nem oranı %50 civarında olacak. Rüzgar hızı 5.8 km/saat seviyesinde tahmin edilmektedir. Gün doğumu saati 06:44, gün batımı saati 18:07 olarak öngörülmektedir.

14 Ekim 2025 Salı günü de güneşli hava koşulları devam edecek. Sıcaklık 15°C ile 27°C arasında değişecek. Nem oranı %50 civarında kalacak. Rüzgar hızı 5.8 km/saat olacak. Gün doğumu 06:44, gün batımı 18:07 olarak hesaplanmıştır.

Adana'da hava koşullarının değişkenlik gösterebileceği dikkate alınmalıdır. Özellikle 12 Ekim'deki sağanak yağmurlar için hazırlıklı olmak gereklidir. Ani hava değişimlerine dikkat edilmelidir. Hava durumu düzenli olarak takip edilmelidir. Güneşli günlerde güneş ışınlarından korunmak için uygun kıyafetler kullanılmalıdır. Güneş koruyucu ürünlerin tercih edilmesi tavsiye edilir.

