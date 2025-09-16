Adana 16 Eylül Salı Hava Durumu! Adana'da hava durumu nasıl olacak?

Adana'da 16 Eylül 2025 Salı günü hava durumu genellikle güneşli ve sıcak olacak. Gün boyunca en yüksek sıcaklık 34°C, en düşük sıcaklık ise 23°C civarında seyredecek. Nem oranı yüksek olacak. Bu nedenle, hissedilen sıcaklık daha da artabilir. Rüzgar hafif esmesi bekleniyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında bazı değişiklikler öngörülüyor. 17 Eylül Çarşamba günü hava güneşli ve parçalı bulutlu olacak. Sıcaklıklar 35°C ile 25°C arasında değişecek. 18 Eylül Perşembe günü, bölgenin bazı kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Sıcaklıklar 33°C ile 21°C arasında olacak. 19 Eylül Cuma günü hava güneşli ve parçalı bulutlu olacak. Sıcaklıklar 32°C ile 18°C arasında değişecek. 20 Eylül Cumartesi günü bol güneş ışığı bekleniyor. Sıcaklıklar 34°C ile 19°C arasında olacak.

Bu dönemde yüksek sıcaklıklar ve nem oranının yüksekliği nedeniyle dikkatli olunmalıdır. Özellikle öğle saatlerinde açık alanlarda uzun süre kalmaktan kaçınmak önemlidir. Dışarı çıkmanız gerektiğinde hafif ve açık renkli giysiler tercih edin. Bol su içmeye özen gösterin. Güneş koruyucu ürünler kullanmayı unutmayın. Ayrıca, hava koşullarına bağlı ani değişiklikler yaşanabilir. Güncel hava durumu raporlarını takip etmek faydalı olacaktır.