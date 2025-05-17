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Adana 17 Mayıs Cumartesi hava durumu! Adana'da hava durumu nasıl olacak?

Adana 17 Mayıs Cumartesi hava durumu merak edildi. Adana'da hava durumu, güneşli hava ile birlikte 34°C'ye kadar yükselecek.

Adana 17 Mayıs Cumartesi hava durumu! Adana'da hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Adana'da 17 Mayıs 2025 Cumartesi günü hava kısmen güneşli olacak. Sıcaklık 20°C ile 34°C arasında değişecektir. 18 Mayıs Pazar günü de hava kısmen güneşli olacak. Sıcaklık 18°C ile 29°C arasında seyredecek. 19 Mayıs Pazartesi günü ise bulutlu ve güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklık yine 18°C ile 29°C arasında olacak. 20 Mayıs Salı günü çoğunlukla güneşli bir hava hakim olacak. Sıcaklık 17°C ile 28°C arasında değişecek.

Adana'nın Mayıs ayındaki ortalama gündüz sıcaklığı 26.7°C, gece sıcaklığı ise 15.4°C civarındadır. Bu dönemde ortalama yağış miktarı 55 mm'dir. Nem oranı ise %68 civarındadır. Hava sıcaklıklarının artacağı bu dönemde, öğle saatlerinde aşırı sıcaklardan korunmak önemlidir. Dışarı çıkarken hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Bol su tüketmeli ve güneş ışınlarından korunmak için şapka veya şemsiye kullanılmalıdır. Hava sıcaklıkları ve nem oranı yüksek olduğunda, yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların aşırı sıcaklardan olumsuz etkilenebileceği unutulmamalıdır.

Hava koşullarının önümüzdeki günlerde değişkenlik gösterebileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Güncel hava durumu raporlarını takip etmek ve buna göre planlama yapmak faydalı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Adana
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