Adana 18 Haziran Çarşamba Hava Durumu! Adana'da hava durumu nasıl olacak?

Adana'da 18 Haziran 2025 Çarşamba günü hava durumu açık ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 32°C civarında. Gece sıcaklığı ise 21°C civarında seyredecek. Rüzgar hızı 4.2 km/saat olarak ölçülecek. Nem oranı da %93 civarında olacak.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. 19 Haziran Perşembe günü hava sıcaklığı 32°C olacak. 20 Haziran Cuma günü ise sıcaklık yine 32°C civarında kalacak. 21 Haziran Cumartesi günü de benzer durumda olacak. Gece sıcaklıkları 21°C ile 23°C arasında değişecek. Rüzgar hızları 4.1 km/saat ile 5.2 km/saat arasında olacak. Nem oranları %90 ile %94 arasında seyredecek.

Bu sıcak hava koşullarında öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olması önemlidir. Gölgelik alanlarda vakit geçirmek faydalı olacaktır. Bol su içmek ve hafif kıyafetler tercih etmek de önemlidir. Güneş ışınlarının en yoğun olduğu saatler 10:00 ile 16:00 arasındadır. Bu saatlerde mümkünse dışarıda bulunmaktan kaçınmak gerekiyor. Sıcak havalarda hassas gruplar, özellikle yaşlılar ve çocuklar, daha dikkatli olmalıdır.