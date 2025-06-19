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Adana 19 Haziran 2025 Perşembe hava durumu! Adana'da hava durumu nasıl olacak?

Adana 19 Haziran 2025 Perşembe hava durumu açık ve güneşli olacak.

Adana 19 Haziran 2025 Perşembe hava durumu! Adana'da hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Adana'da, 19 Haziran 2025 Perşembe günü hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 35°C'ye kadar çıkması bekleniyor. Gece sıcaklıkları ise 22°C civarında seyredecek. Bu sıcaklıklar, Adana'nın tipik Haziran ayı iklimine uygundur. Yaz mevsiminin etkisi hissedilecektir.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. 20 Haziran Cuma günü hava sıcaklığının 34°C, 21 Haziran Cumartesi günü 33°C ve 22 Haziran Pazar günü 34°C civarında olması bekleniyor. Bu dönemde hava genellikle güneşli olacak. Ancak, 22 Haziran Pazar günü bazı bölgelerde gök gürültülü sağanak yağışların görülme ihtimali bulunmaktadır.

Sıcak hava koşulları altında, özellikle öğle ve öğleden sonra saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olmaları önemlidir. Gölgelik alanlarda vakit geçirmek, bol su tüketmek ve hafif, açık renkli giysiler tercih etmek aşırı ısınmanın önüne geçebilir. Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde, özellikle 10:00 ile 16:00 arasında dışarıda bulunmaktan kaçınmak ya da koruyucu önlemler almak faydalıdır. Sıcak günlerde, yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların daha dikkatli olmaları önerilir. Ayrıca, gerektiğinde serin ortamlarda vakit geçirmeleri önemlidir.

22 Haziran Pazar günü beklenen gök gürültülü sağanak yağışlar için hazırlıklı olmakta fayda vardır. Ani hava değişimlerine karşı tedbirli olmak gerekebilir. Olası su baskınları ve trafik aksaklıklarına karşı önceden plan yapmak önemlidir. Bu dönemde hava durumunu düzenli olarak takip etmek, olumsuz hava koşullarının etkilerini en aza indirmeye yardımcı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Adana
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