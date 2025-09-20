HABER

Adana 20 Eylül Cumartesi hava durumu! Adana'da hava durumu nasıl olacak?

Adana'da 20 Eylül 2025 Cumartesi günü hava durumu, bol güneş ışığı ve yüksek sıcaklıklarla yazın son günlerini hatırlatıyor. Gün boyunca hava sıcaklığının 33°C civarında olması bekleniyor. Önümüzdeki günlerde sıcaklıkların devam edeceği görülüyor. 21 Eylül Pazar günü sıcaklık 35°C, 22 Eylül Pazartesi günü 34°C, 23 Eylül Salı günü 36°C, 24 Eylül Çarşamba günü 36°C ve 25 Eylül Perşembe günü 34°C olacak.

Bu sıcak hava koşulları, açık hava etkinlikleri planlayanları uyarmalı. Gün boyunca bol su tüketimi öneriliyor. Güneş ışınlarının en yoğun olduğu saatlerde dışarıda kalmaktan kaçınmak lazım. Bu saatler 10:00 ile 16:00 arasındadır. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneşin olumsuz etkilerinden korunmak için önlemler almak gereklidir. Güneş koruyucu ürünlerin kullanımı önemlidir. Şapka gibi koruyucu aksesuarların kullanılması da faydalı olacaktır.

Yüksek sıcaklıkların olduğu günlerde hassas grupların dikkatli olması gerekiyor. Yaşlılar ve çocuklar bu grupların başında geliyor. Aşırı sıcakların yol açabileceği sağlık sorunlarına karşı tedbir almak şart. Klima veya vantilatör gibi serinletici cihazlar kullanmak yararlı olacaktır. Sıcak hava dalgası devam edecek. Bu nedenle gerekli önlemleri almak önemlidir. Serin ortamlarda vakit geçirmek sağlığınızı korumaya yardımcı olur.

