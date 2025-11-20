HABER

Adana 20 Kasım Perşembe hava durumu! Adana'da hava durumu nasıl olacak?

Adana'da 20 Kasım 2025 tarihi genellikle az bulutlu ve güneşli bir hava ile karşılanacak. Gündüz sıcaklık 27°C olarak ölçülecekken, gece 12-13°C seviyelerinde seyredecek. Hava koşullarında önümüzdeki günlerde büyük değişiklikler beklenmiyor. 21 ve 22 Kasım tarihlerinde sıcaklıklar 29°C'ye kadar yükselebilir. Hava durumuna göre, serin saatlerde tedbir almak ve gündüzleri güneşten korunmak önemlidir. Yeterli su ve dengeli beslenme öneriliyor. İşte detaylar...

Adana'da 20 Kasım 2025 Perşembe günü hava durumu genellikle az bulutlu ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 27°C civarına ulaşacak. Gece sıcaklığın ise 12-13°C seviyelerinde seyretmesi bekleniyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında büyük bir değişiklik olmayacak. 21 Kasım Cuma günü hava sıcaklıkları 29°C'ye kadar yükselebilir. 22 Kasım Cumartesi günü hava sıcaklığı 29°C ile 14°C arasında değişecektir.

Bu dönemde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde kalacak. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde serin havaya karşı tedbir almak faydalı olur. Gündüz saatlerinde güneş ışınlarından korunmak için şapka ve güneş kremi kullanılması önerilir. Ani hava değişimlerine karşı vücut direncini artırmak için dengeli beslenmeye dikkat edilmesi önemlidir. Ayrıca yeterli su tüketmek de faydalı olacaktır.

