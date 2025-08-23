Adana 23 Ağustos Cumartesi Hava Durumu! Adana'da hava durumu nasıl olacak?

Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 36°C civarında olması bekleniyor. Gece sıcaklığı ise 25°C seviyelerine düşecek. Nem oranı gün boyunca %55 ile %65 arasında değişecek. Rüzgar hızı, sabah 7 km/saat, öğle 19 km/saat, akşam 17 km/saat ve gece 7 km/saat şeklinde olacak.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi öngörülüyor. 24 Ağustos Pazar günü hava sıcaklığının 35°C olması bekleniyor. 25 Ağustos Pazartesi günü yine 35°C civarı sıcaklıklar görülecek. Gündüz sıcaklıklar yüksek, geceleri ise daha serin geçecek. Nem oranı ve rüzgar hızında önemli bir değişiklik beklenmiyor.

Bu sıcak hava koşullarında, öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirecekler dikkatli olmalıdır. Gün ortasında güneş ışınları dik açıyla gelir. Bu durum cilt üzerinde zararlı etkiler yaratabilir. Güneşe çıkarken koruyucu kıyafetler giymek ve güneş kremi kullanmak faydalı olacaktır. Ayrıca, bol su tüketimi vücudun su dengesini korumasına yardımcı olur. Sıcak havalarda aşırı fiziksel aktivitelerden kaçınmak önemlidir. Mümkünse serin ortamlarda bulunmak da sağlığı korumak açısından faydalıdır. Evlerde klima veya vantilatör kullanarak iç mekanları serin tutmak, uyku kalitesini artırabilir. Sıcak hava koşullarına karşı hazırlıklı olmak, konforu artırır ve sağlık sorunlarının önüne geçilmesine yardımcı olur.