İzmir'de zincirleme kaza! 2'si jandarma 4 kişi yaralandı

İzmir-Aydın Otoyolu Halkapınar mevkisinde, sürücüsü henüz belirlenemeyen bir aracın kaza yaptığı ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve Karayolları ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin olay yerinde çalışma yaptığı sırada, Ö.K. (39) idaresindeki çekici, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, seyir halindeki iki araca çarptı. Çekici daha sonra park halindeki bir başka araca ve kazaya müdahale eden Karayolları ile otoyol jandarma ekip araçlarına çarparak durabildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

4 KİŞİ YARALANDI

Kazada yaralanan çekici sürücüsü Ö.K., Karayolları personeli S.Y. ile jandarma personeli N.Y. ve O.A. çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.Kaynak: AA | Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır