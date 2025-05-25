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Adana 25 Mayıs Pazar Hava Durumu! Adana'da hava durumu nasıl olacak?

Adana'da 25 Mayıs 2025 Pazar günü hava durumu genellikle güneşli ve sıcak olacak.

Adana 25 Mayıs Pazar Hava Durumu! Adana'da hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 33°C civarında, gece ise 20°C civarında olması bekleniyor. Bu sıcaklıklar, yaz mevsiminin yaklaşmasıyla Adana'nın tipik iklim koşullarını yansıtıyor.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi öngörülüyor. 26 Mayıs Pazartesi günü hava sıcaklığının 34°C'ye kadar yükselebileceği, 27 Mayıs Salı günü ise 31°C civarında seyredeceği tahmin ediliyor. 28 Mayıs Çarşamba günü yer yer sağanak yağışlar görülecek. Hava sıcaklığı bu gün 29°C civarında olacak.

Bu dönemde hava sıcaklıkları yüksek seviyelerde seyredecek. Vatandaşların güneş ışınlarından korunmaları önemlidir. Dışarı çıkarken şapka, güneş gözlüğü ve koruyucu kıyafetler kullanmak, güneşin zararlı etkilerinden korunmaya yardımcı olacaktır. Bol su tüketimi ve hafif, terletmeyen kıyafetler tercih edilmesi de rahatlık sağlayacaktır. Spor yaparken veya dışarıda vakit geçirirken aşırı sıcaklardan kaçınmak, serin saatlerde aktiviteleri planlamak faydalı olacaktır.

28 Mayıs Çarşamba günü için ani su baskınlarına karşı dikkatli olunması gerekecek. Gerekli önlemlerin alınması önemlidir. Hava koşullarına uygun giyinmek ve ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak, olası olumsuz etkilerden korunmaya yardımcı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Adana
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