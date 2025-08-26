HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Adana 26 Ağustos Salı Hava Durumu! Adana'da hava durumu nasıl olacak?

Adana'da 26 Ağustos 2025 Salı günü hava durumu yazın tipik özelliklerini gösterecek.

Adana 26 Ağustos Salı Hava Durumu! Adana'da hava durumu nasıl olacak?
Melih Kadir Yılmaz

Adana'da 26 Ağustos 2025 Salı günü hava durumu yazın tipik özelliklerini gösterecek. Hava sıcaklığı gündüz saatlerinde 36°C civarına ulaşacak. Gece sıcaklığı ise 24°C seviyelerinde seyredecek. Nem oranı %39 ile %91 arasında değişecek. Rüzgar saatte 19 km hızla esecek.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. 27 Ağustos Çarşamba günü sıcaklık 36°C olacak. 28 Ağustos Perşembe günü ise 35°C olacağı öngörülüyor. Gece sıcaklıkları 24°C ile 25°C arasında değişecek. Nem oranı ve rüzgar hızında büyük bir değişiklik beklenmiyor.

Bu sıcak hava koşullarında özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirenlerin dikkatli olmaları gerekiyor. Gün ortasında güneş ışınları dik açıyla gelir. Bu durum cilt üzerinde zararlı etkiler yaratabilir. Güneşe çıkarken koruyucu kıyafetler giymek ve güneş kremi kullanmak faydalı olacaktır. Bol su tüketimi vücudun su dengesini korur. Sıcak havalarda aşırı fiziksel aktivitelerden kaçınmak önemlidir. Mümkünse serin ortamlarda bulunmak sağlığı korur. Evlerde klima veya vantilatör kullanarak iç mekanları serin tutmak uyku kalitesini artırır. Sıcak hava koşullarına karşı hazırlıklı olmak, konforu artırır. Bu, sağlık sorunlarının önüne geçilmesine yardımcı olur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Malatya'da jandarmadan uyuşturucu operasyonuMalatya'da jandarmadan uyuşturucu operasyonu
İmamoğlu'nun bir avukatına daha gözaltı! İmamoğlu'nun bir avukatına daha gözaltı!

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Adana
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Aldığı emekli maaşını açıkladı! 'Emekliyim, geçinemiyorum' diyen vatandaşa verdiği tepki gündem oldu

Aldığı emekli maaşını açıkladı! 'Emekliyim, geçinemiyorum' diyen vatandaşa verdiği tepki gündem oldu

Türkiye'ye geliyorlar! Yeni moda boy kısaltma ameliyatı...

Türkiye'ye geliyorlar! Yeni moda boy kısaltma ameliyatı...

AK Parti iddiasına yanıt verdi: "Ne emrederlerse onu yapmak zorundayım"

AK Parti iddiasına yanıt verdi: "Ne emrederlerse onu yapmak zorundayım"

'Kedicik' Damla Pamir’in yeni hayatı! Öğretmen oldu

'Kedicik' Damla Pamir’in yeni hayatı! Öğretmen oldu

Özel bankanın üst düzey yöneticisinden 9 yaşındaki kıza iğrenç istismar! Bankaya tepkiler çığ gibi

Özel bankanın üst düzey yöneticisinden 9 yaşındaki kıza iğrenç istismar! Bankaya tepkiler çığ gibi

Kaza yapan eski belediye başkanı ehliyetsiz ve alkollü çıktı

Kaza yapan eski belediye başkanı ehliyetsiz ve alkollü çıktı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.