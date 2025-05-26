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Adana 26 Mayıs Pazartesi hava durumu! Adana'da hava durumu nasıl olacak?

Adana 26 Mayıs Pazartesi hava durumu kısmen güneşli olacak.

Adana 26 Mayıs Pazartesi hava durumu! Adana'da hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Adana'da 26 Mayıs 2025 Pazartesi günü hava durumu kısmen güneşli olacak. Sıcaklıkların 34°C civarında olması bekleniyor. Bu sıcaklık, Adana'nın tipik Mayıs ayı iklimine uygundur. Gündüzleri sıcak, geceleri ise daha serin geçecektir.

Önümüzdeki günlerde belirgin hava koşulu değişiklikleri öngörülmektedir. 27 Mayıs Salı günü bol güneş ışığı ve 30°C'lik sıcaklıklar bekleniyor. 28 Mayıs Çarşamba günü yer yer sağanak yağışların görülmesi ve sıcaklıkların 28°C civarında olması tahmin ediliyor. 29 Mayıs Perşembe günü yer yer gök gürültülü sağanak yağışlar ve 27°C'lik sıcaklıklar öngörülüyor. 30 Mayıs Cuma günü zaman zaman yağmur ve gök gürültülü sağanak yağışların görülmesi bekleniyor. Sıcaklıkların 25°C civarında olacağı belirtiliyor.

Bu değişken hava koşulları, Adana'da yaşayanlar ve ziyaretçiler için çeşitli hazırlıklar yapmayı gerektiriyor. Özellikle sıcak günlerde güneş ışınlarından korunmak için şapka ve güneş kremi kullanmak önemlidir. Ani yağışlara karşı hazırlıklı olmak için yanınızda şemsiye bulundurmak faydalı olacaktır. Gök gürültülü sağanak yağışların olduğu günlerde açık alanlardan uzak durmak ve güvenli alanlarda bulunmak da önem taşımaktadır. Bu önlemler, sağlığınızı korumaya yardımcı olur ve olası olumsuz hava koşullarından etkilenme riskinizi azaltır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Adana
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