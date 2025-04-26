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Adana 26 Nisan Cumartesi Hava Durumu! Adana'da hava durumu nasıl olacak?

Adana'da 26 Nisan 2025 Cumartesi günü hava durumu sağanak yağışlarla geçecek.

Adana 26 Nisan Cumartesi Hava Durumu! Adana'da hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Adana'da 26 Nisan 2025 Cumartesi günü hava durumu sağanak yağışlarla geçecek. Sıcaklıklar 15°C ile 22°C arasında değişecek. Bu durum, açık hava etkinlikleri planlayanlar için hazırlıklı olmayı gerektiriyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişiklikler olacak. 27 Nisan Pazar günü hava daha sıcak geçecek. Sıcaklıklar 13°C ile 26°C arasında seyredecek. 28 Nisan Pazartesi ise bulutlu ve güneşli bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar 15°C ile 30°C arasında değişecek. 29 Nisan Salı günü yer yer gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Sıcaklıklar 16°C ile 26°C arasında olacak. 30 Nisan Çarşamba günü de sağanak yağış veya gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Sıcaklıklar 17°C ile 27°C arasında değişecek.

Bu değişken hava koşulları, açık hava etkinlikleri planlayanları hazırlıklı olma konusunda uyarıyor. Sağanak yağışların olacağı günlerde, su geçirmez giysiler ve uygun ayakkabılar kullanmak faydalı olacaktır. Gök gürültülü fırtınaların görüleceği günlerde, açık alanlardan uzak durmak önemlidir. Güvenli kapalı alanlarda kalmak gerekmektedir. Sıcaklıkların artacağı günlerde ise güneşten korunmak için şapka, güneş gözlüğü ve yüksek koruma faktörlü güneş kremi kullanmak önemlidir.

Adana'da önümüzdeki günlerde hava koşullarında önemli değişiklikler beklenmektedir. Plan yaparken hava durumunu düzenli olarak kontrol etmek önemlidir. Gerekli önlemleri almak, olumsuz hava koşullarından etkilenmemeniz için faydalı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Adana
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