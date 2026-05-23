Adana'da 274 motosiklet sürücüsüne ceza kesildi

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, farklı noktalarda motosikletlere yönelik uygulama yaptı. Uygulamalarda durdurulan 628 motosikletin sürücüsünün belgeleri kontrol edildi. Ekipler, eksikleri tespit edilen 274 sürücüye para cezası uyguladı, 5 motosiklet trafikten men edildi.

ADANA'DA SIKI DENETİM

Merkez Çukurova ilçesi Uğur Mumcu Bulvarı'ndaki uygulamada durdurulan motosiklet sürücüsü Sezer Akdağ, daha önce birçok kez trafik cezası yediğini ancak artık ekipmanlarını taktığı için ceza yemediğini söyledi.

Elif Şengönül ise trafik kazası yaptıktan sonra kask takmanın ne kadar önemli olduğunu anladığını belirtti. Mehmet Mustafa Donma isimli vatandaş ise Adana İl Emniyet Müdürlüğünün motosiklet sürücülerine yönelik eğitimlerine katıldığını anlattı.

