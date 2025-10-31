Adana'da 8 yaşındaki çocuğu darbetmişti... O zanlı tutuklandı: "En yüksek cezayı almasını istiyoruz"

Merkez Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi'nde 8 yaşındaki A.B'yi darbettiği gerekçesiyle gözaltına alınan Orhan A'nın (27) Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Darbedilen çocuk A.B. gazetecilere yaptığı açıklamada, olay günü arkadaşlarıyla sokakta torpil attıklarını söyledi.

Şüphelinin iş yerinden çıkarak iki arkadaşına vurmasının ardından kendisinin kaçmaya başladığını anlatan A.B, "O sırada beni kovaladı. Bisikletli geliyordu, görmedi ve bisikletle çarpıştı. Alnından kan aktı. Sonra ben de eve geldim. Tam zile basacağım sırada çekerek havada vurup beni yere fırlattı. Ayağım, omzum, sırtım ve başımdan yaralandım." diye konuştu.

"EN YÜKSEK CEZAYI ALMASINI İSTİYORUZ"

Çocuğun amcası Bünyamin B. de konuyu duyduklarında ne kadar ciddi olduğunu bilmediklerini dile getirdi.

İlk başta torpil attığı için yeğenine kızmak istediğini anlatan Bünyamin B, şunları kaydetti:

"Şüpheli gelip bize durumu söyleyebilirdi. Biz çocuğa kızabilirdik. Yeğenim 'Beni çok kötü dövdü, kamera kayıtlarına bakabilir misiniz?' dedi. Kamera kayıtlarına baktıktan sonra yaptıklarını gördük. Kamera kayıtlarına bakmaya insanın içi el vermiyor. Bu olay kötü yerlere gidebilirdi. Kendisi gelip durumu aile büyüklerine izah edebilirdi. Bu şahsın en yüksek cezayı almasını istiyoruz. Bu şahsın cezasız kalmasını istemiyoruz."

Dağlıoğlu Mahallesi'nde esnaf olan Orhan A, 30 Ekim'de iş yerinin önünde torpil attığı gerekçesiyle A.B'yi darbetmişti.